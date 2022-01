Museo Field ofrece entrada gratis en enero y febrero

Entrar al Museo Field en Chicago será gratis todos los miércoles de enero y febrero de 2022 para residentes de Illinois.

Los residentes de Illinois podrán entrar y disfrutar del museo sin tener que gastar ni un centavo siempre y cuando presenten una prueba de residencia durante las siguientes fechas: 5,12,19 y 26 de enero y 2,9,16 y 23 de febrero.

Las entradas gratuitas están disponibles en el museo solo para los residentes de Illinois y no se pueden reservar con anticipación. Los pases Discovery y All-Access con descuento están disponibles a un precio reducido.

Además de estos días gratuitos, el programa Museums for All del Field Museum ofrece una entrada de $3 por persona a las familias (hasta 6 personas) que califican para la asistencia alimentaria estatal.

Solo deben presentar una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (Electronic Benefit Transfer, EBT) (LINK) o de Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and Children, WIC) cuando lleguen al museo. Museums for All es posible gracias a Ford Motor Company.

El horario del Field Museum, en el 1400 S. Lake Shore Drive, es de 9 a.m. a 5 p.m. los siete días de la semana.

Para obtener más información sobre los días de acceso gratuito y el programa Museums for All, pulsa aquí.

Para poder entrar al museo todos los visitantes de cinco años o más deberán mostrar una prueba de vacunación completa contra la COVID-19.