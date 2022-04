Multan a Tortillería El Milagro por supuestas violaciones a ley laboral de Illinois

CHICAGO – La Tortillería El Milagro enfrenta una multa por unas supuestas violaciones a la ley laboral de Illinois en cuanto al tiempo de descanso para sus trabajadores. La empresa presuntamente les ha negado a sus empleados los descansos adecuados para comer, así lo dio a conocer un reporte publicado por el Chicago Tribune.

De acuerdo con la publicación, la compañía habría violado el Acta de un Día de Descanso por Cada Siete (conocido en inglés como The Illinois One Day Rest In Seven Act), debido a que los empleados estarían trabajando más de 7.5 horas sin tiempo requerido para comer.

La investigación llevada a cabo por el Departamento de Trabajo de Illinois surge luego de una queja formal interpuesta por los trabajadores de El Milagro el 14 de octubre del 2021, así lo explicó Laura Garza, directora del centro de trabajadores de Arise Chicago.

“La gente ha trabajado demasiado durante la pandemia y no tener sus break cuando debe de ser realmente les ha causado mucho dolor en sus espaldas, en sus pies, en sus manos, pues están contentos de que ahora El Milagro va a seguir las reglas”, dijo Garza.

El Chicago Tribune reveló que el Departamento de Trabajo de Illinois encontró 112 violaciones del 1 de enero al 31 de julio de 2021, por lo que la multa a El Milagro sería de $11,200. Esta noticia dio alivio a sus trabajadores.

“Es importante porque uno tiene derecho, tiene que descansar y en los break y en los días que uno tiene que descansar y el cuerpo se cansa ya también”, comentó Francisca Cifuentes.

Cifuentes agregó que, aunque ella no ha tenido inconvenientes con sus tiempos de descanso, dijo que sí conoce casos de compañeros que no corren con su misma suerte.

“Si checan mucho el tiempo en que la gente va al baño para llamarles la atención o en estos otros departamentos he escuchado que, si se tardan, pero no sé cuánto tiempo, que les quitan su break por tardarse en el baño”, compartió Cifuentes.

Por medio de un comunicado, la vocera de El Milagro, Alejandra Morán, comentó que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación por parte de la Oficina del Fiscal General de Illinois.

“El Milagro no ha recibido ninguna notificación del Fiscal General de ninguna acción legal. En caso de que se presente una acción basada en discusiones previas con el Departamento de Trabajo de Illinois, El Milagro disputa las acusaciones y tiene la intención de defender enérgicamente el asunto en los tribunales.

La empresa confía en que prevalecerá su compromiso y dedicación continuos con los empleados, incluidos salarios justos, descansos regulares para comer y descansar, y días libres. El Milagro da la bienvenida a una revisión imparcial de la evidencia, incluidos los hechos que deberían haberse considerado como parte de una investigación justa y razonable.

El Milagro no hará más comentarios sobre asuntos legales pendientes. Como lo ha hecho durante 70 años como empresa local de propiedad familiar, El Milagro continúa respetando los derechos de cada empleado, brinda salarios justos y beneficios atractivos, y opera con integridad”.

Por su parte, la organización Arise añadió uno de los varios pedidos que tienen los trabajadores de El Milagro, es que la fábrica tome la decisión de cerrar la planta los domingos para poder tomarlo como día de descanso.

Telemundo Chicago intentó comunicarse con el Departamento del Trabajo sobre el reporte y la multa, pero aún no hemos recibido respuesta.