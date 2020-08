Mujer demanda a policía de Chicago por presunto cateo injustificado

Una mujer hispana entabló una demanda federal en contra de la policía de Chicago. Los acusa de aterrorizar su vivienda durante un cateo que terminó sin arrestos, ni cargos criminales.

Jasmine Vale recordó horrorizada el momento en el que asegura un comando armado ingresó a su hogar.

“me quede paralizada, no sabía qué hacer, no sabía si eran ladrones, no tenía idea de quienes eran los hombres armados que habían entrado” dijo Vale este jueves al exterior de la corte federal del centro de Chicago.

Vale narra que, al momento del cateo registrado en febrero en Rogers Park, la acompañaba su mama y su hija de 4 años.

“ella estaba con su abuelita cuando la policía entro sin avisar, rompieron la puerta, apuntaron la pistola directamente a ella y a su abuelita, eso fue lo que pasó”

Este jueves los abogados de Vale presentaron una demanda en corte federal en contra del departamento de policía de chicago, alegan una violación a los derechos de esta familia además de estrés postraumático.

“los oficiales no tocaron la puerta, irrumpieron en la casa. No llevaban puestas cámaras corporales, pero tenemos una grabación de audio que registró todos los sonidos y cada palabra que se habló allí” dijo el abogado Al Holfed Jr, quien representa a la familia.

La queja formal también señala que el registro de la vivienda bajo orden judicial tenía como objetivo la detención de un familiar de Vale que tenía años de no vivir en la casa. Lo investigaban por posesión de un arma sin permiso.

“la policía mintió en los reportes escritos del incidente al decir que los oficiales tocaron las puertas de la residencia, eso es absolutamente falso” puntualizó Holfed.

Telemundo Chicago se comunicó con el departamento de policía y vía correo electrónico se negaron a comentar del caso argumentando que se trata de un litigio pendiente. La ciudad de Chicago también declinó hacer comentarios y dijeron que no habían recibido una copia de la demanda todavía.

Cabe destacar que esta es la décima demanda presentada por el abogado al Holfed en casos similares donde también se alega que oficiales apuntaron a menores de edad durante cateos.