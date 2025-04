CPD emite comunicado tras morir un agente en la comisaría del Distrito 18

Una gran presencia policial, con más de una docena de patrullas del Departamento de Policía de Chicago (CPD), se ubicó en la calle frente al Hospital Northwestern Memorial en el centro la madrugada del jueves, tras la muerte de un agente fuera de servicio en la comisaría del Distrito 18 durante la noche.

Según una fuente policial, la agente falleció tras una herida de bala autoinfligida. La policía informó que se está llevando a cabo una investigación de su muerte.

“El Departamento de Policía de Chicago lamenta la trágica pérdida de un agente de la comisaría del Distrito 18”, declaró el CPD en un comunicado. “Nuestros agentes son humanos y no podemos olvidar que enfrentan los mismos desafíos que todos los demás, a la vez que equilibran las dificultades propias de ser policía”.

"Pedimos al público que mantenga a la familia de esta oficial y a sus compañeros presentes en sus oraciones mientras lamentamos esta pérdida inimaginable", continuó el comunicado.

La comisaría del Distrito 18 está cerrada al servicio mientras continúa la investigación, informó la policía. Las llamadas de servicio dentro del distrito están siendo atendidas por los distritos cercanos.

Alrededor de las 2 a.m., se llamó a una ambulancia a la comisaría, ubicada en 160 N Larrabee St., en el Near North Side, informaron las autoridades. La comisaría permaneció cerrada durante horas, informó Sandra Torres de NBC 5, y las calles cercanas se reabrieron al tráfico alrededor de las 5 a.m.

Fotos y videos del lugar de los hechos durante la noche mostraron a los equipos de emergencia sacando una camilla de la comisaría, con policías alineados en la acera dando un saludo.

"Normalmente, esto indica que esta persona es miembro del Departamento de Policía de Chicago", informó Sandra Torres de NBC 5 el jueves por la mañana desde la comisaría.

Torres agregó que el médico forense también se encontraba en el lugar.

Alrededor de las 5:30 a.m., el fotógrafo de NBC 5, George Mycyk, capturó casi una docena de patrullas en las afueras del Hospital Northwestern Memorial en Streeterville, con algunas calles cercanas bloqueadas.

El jueves por la mañana se realizó una procesión desde el hospital hasta la oficina del Médico Forense.

En un comunicado, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó la pérdida de "trágica".

"Estamos destrozados por esta tragedia", declaró Johnson. "Mis más sinceras condolencias y mis más fervientes oraciones están con la familia, los seres queridos y los compañeros del agente en este duelo".

"Esta tragedia nos recuerda que debemos apoyarnos mutuamente", continuó el comunicado. "Cada día, nuestros agentes presencian escenas traumáticas, y es nuestra responsabilidad brindarles el apoyo que necesitan para afrontar esa realidad. Pido a la ciudad que mantenga en sus oraciones a la familia y los seres queridos del agente, a los agentes y al personal del Distrito 18, y a todo el Departamento de Policía de Chicago en estos momentos de inmenso dolor".

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará a medida que haya más información disponible.