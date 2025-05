Muere exgobernador de Illinois George Ryan, quien fue encarcelado por corrupción

El exgobernador de Illinois George Ryan falleció a los 91 años.

Ryan, quien se desempeñó como gobernador de Illinois de 1999 a 2003, falleció la mañana del viernes tras pasar los últimos días en cuidados paliativos, según Jim Durkin, exlíder republicano de la Cámara de Representantes de Illinois y amigo cercano de Ryan.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

No se informó de inmediato la causa de la muerte.

Ryan sirvió en el gobierno estatal durante 40 años y pasó casi seis años en prisión en Terre Haute, Indiana.

Ryan fue condenado en un caso motivado por el accidente de carretera de 1994 en el que murieron seis hijos de Scott y Janet Willis. El camionero que causó el accidente había obtenido una licencia de conducir mediante un soborno de un empleado de la oficina de Ryan cuando este era Secretario de Estado.

Fue condenado por cargos federales de corrupción en 2006, tras ser acusado de crimen organizado, conspiración, fraude fiscal y de realizar declaraciones falsas al FBI. Ryan también fue condenado a pagar una indemnización de $603,348 dólares.

En 2014, Ryan declaró al Chicago Sun-Times que reza a diario por los hijos de Willis, pero que no se siente responsable de sus muertes.

Como gobernador, Ryan eliminó la pena de muerte en Illinois y conmutó las sentencias de cientos de reclusos condenados a muerte.

Afirma que el comienzo de su condena fue complicado porque "algunos guardias estaban enojados" por su decisión sobre la pena de muerte.

"Lo pusieron un poco difícil, pero hay que aceptarlo", señaló, recordando que conoció a "algunos verdaderos vagos", pero también a "algunas personas realmente decentes" durante su encarcelamiento.

Durante su encarcelamiento, su esposa de 55 años, Lura Lynn Ryan, falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

En julio de 2013, a los 79 años, Ryan fue liberado de la custodia federal y finalmente regresó a su hogar en Kankakee.

"Me siento de maravilla. Me alegra estar en casa", dijo Ryan en aquel momento. "No hay lugar como el hogar, especialmente en Estados Unidos, y la libertad es algo maravilloso. Me alegra haber recuperado el mío".

Durante una charla en 2015, Ryan comentó que cumplir condena por cargos de corrupción le dio una nueva perspectiva sobre el sistema de justicia penal.

"Se supone que la justicia es ciega, pero lo cierto es que la mayoría de la gente es ciega respecto al sistema judicial", dijo Ryan. "Quienes hemos estado allí y estamos saliendo de prisión nos preguntamos qué está pasando. Hay gente preocupada por lo que nos va a pasar, pero no estoy seguro de que les importe tanto".

Durante su intervención en el almuerzo de la Coalición para Reducir la Reincidencia ese año, Ryan dijo que quería eliminar el estigma asociado a quienes han pagado su deuda con la sociedad. Pronunció un discurso centrado en sus exitosos esfuerzos por eliminar la pena de muerte en Illinois.

“Hicieron lo mejor que pudieron: la abolieron”, dijo Ryan. “Estaba completamente destrozada. Necesitaba ser reparada, arreglada, y no pudimos hacerlo. Así que, si no se puede arreglar un sistema que va a quitarle la vida a alguien, convertirlo en el mejor sistema posible, entonces probablemente no debería haber una ley como esa. Y eso fue lo que decidió Illinois, y la abolió”.