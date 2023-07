Muere atropellado por un semirremolque, tras avería de su auto en carretera de Indiana

Un hombre perdió la vida al ser atropellado por un auto semirremolque, aparentemente luego de que el vehículo que conducía sufriera una falla mecánica. En el momento del impacto, se encontraba parado en el carril derecho de la carretera de peaje de Indiana, informó la policía estatal de Indiana en un comunicado.

Los policías de Toll Road Post y Fort Wayne Post respondieron a una llamada del 911 por un accidente ocurrido el sábado a la 1:15 pm. El atropello ocurrió cerca de 142 mm, dos millas al oeste de la I-69 en el condado de Steuben, al noreste de Indiana, según el reporte.

Uno de los oficiales encontró una camioneta amarilla averiada que tiraba de un remolque utilitario y un vehículo de pasajeros, estacionada en el arcén derecho de los carriles hacia el este.

“Se encontró a un hombre adulto gravemente herido, que no respondía, tirado en la carretera delante de esos vehículos. Un semirremolque se detuvo en el arcén derecho varios cientos de pies más adelante del lugar del accidente”, según el comunicado de la policía de Indiana.

La víctima del choque fue identificada como Michael Shaw, de 45 años, de Portland, Oregón. La oficina forense del condado de Steuben lo declaró muerto en el lugar.

Shaw conducía una camioneta amarilla Chevrolet 2005 cuando se presentó una falla mecánica, por lo que decidió estacionarse en el arcén. Viajaba con familiares que estaba en un vehículo de pasajeros, que también se detuvo, según el reporte policial.

“Shaw salió de su camioneta y levantó el capó para evaluar el problema. Por una razón desconocida, salió del frente de su camioneta y estaba parado en el carril derecho de circulación, aparentemente sin darse cuenta de que se aproximaba un semirremolque. Luego, Shaw fue golpeado en la carretera por ese semirremolque”, según el reporte policial.

La policía identificó al conductor del semirremolque Freightliner 2020 como Princ Blakaj, de 30 años, de Bronx, Nueva York. Las autoridades agregaron que se detuvo tras el accidente y cooperó con los oficiales en el lugar.

Blakaj no resultó herido, pero fue transportado a un hospital local para una extracción de sangre para hacer las pruebas químicas según lo que exige la ley de Indiana. Aún se está a la espera de los resultados.

Esta es una investigación en curso, de acuerdo con la policía.

La policía de Indiana recuerda a todos los automovilistas que, a partir del 1 de julio de 2023, se modificó la ley de Indiana 'Move Over or Slow Down'. La ley ahora requiere que todos los conductores se muevan o reduzcan la velocidad cuando se acerquen a un vehículo averiado, con las luces intermitentes de emergencia activadas.