Muere a causa del coronavirus, gerente de icónico restaurante de East Side

El gerente del popular restaurante de mariscos 'Calumet Fisheries', Carlos Rosas, murió de COVID-19, informó el lunes el propietario de este famoso negocio del sur de Chicago.

Carlos Rosas, de 41 años, era una persona muy querida por la comunidad y era gerente de un icónico restautante que se hizo famoso por vender pescado ahumado, por el puente de la calle 95, sobre el río Calumet.

"Es una cosa muy triste tener mi hijo así. Dios mío por que me castigaste..." dijo entre lagrimas María de Jesús, la madre de Carlos.

"Mi hijo era muy amoroso. Todos son iguales pero como él vivía aquí en mi casa, me llamaba por teléfono y me llamaba; y ya no me llamó más..." así recordó María de Jesús al menor de sus tres hijos

El propietario del restaurante Mark Kotlick dijo que Carlos Rosas estuvo enfermo por unas seis semanas y se quedó en casa, donde seguía empeorando. Su familia finalmente lo llevó al Hospital Northwestern Memorial. Ahí doctores lo conectaron a un respirador artificial pero lamentablemente falleció.

Carlos Rosas trabajó en 'Calumet Fisheries' por aproximadamente 20 años, sirviendo como gerente durante 16 de esos años.

'Calumet Fisheries' es un restaurante que ganó gran popularidad, porque fue uno de los lugares destacados que se grabaron para un popular programa televisivo con el fallecido Anthony Bourdain durante su visita a Chicago en 2008.