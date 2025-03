Hubo varios momentos de tensión durante la audiencia ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes en el Congreso donde este miércoles el alcalde Brandon Johnson estuvo defendiendo el estatus santuario de Chicago.

Los alcaldes de Nueva York, Denver y Boston, también ciudades santuarios, estuvieron respondiendo a preguntas de los miembros del Congreso.

El presidente del comité, el representante James Comer, insistió en que los estados y las ciudades que no cumplan con las normas de los agentes federales de inmigración no deberían recibir fondos federales.

"Chicago es y siempre ha sido una ciudad orgullosa de inmigrantes", dijo el alcalde Brandon Johnson durante su discurso de apertura antes de que los ánimos subieran de tono, cuando el congresista por la Florida Byron Donalds le preguntara al alcalde cuánto la ciduad ha gastado en la inmigración ilegal.

Y al alcalde no responder con cifras exactas, le dijo que por eso era un alcalde fracasado.

Pero antes de que ocurriera ese percance, Johnson defendió la ordenanza de santuario de la ciudad.

"La ordenanza de Ciudad de Bienvenida a todos en la ciudad de Chicago, no lleva a más crímenes los previene, no encubrimos criminales, los arrestamos porque todos los residentes se sienten seguros de ayudar a la policía", sostuvo Johnson.

Y el congresista demócrata del octavo distrito de Illinois destacó que, por ocho años consecutivos, Chicago ha sido seleccionada como la mejor ciudad de Estados Unidos por los lectores de Condé Nast Traveler.

Cabe mencionar que el representante James Comer citó a los alcaldes de las cuatro ciudades santuario ya que dijo que obstruyen los esfuerzos de las promesas de deportaciones masivas de la administración Trump. Pero el alcalde defendió la ordenanza de la ciudad que le da la bienvenida a todos e impide que autoridades localas cooperen con ICE.

Reacciones a los testimonios de Johnson

Tras seis horas de audiencia las reacciones no se hicieron esperar, no solo de líderes de la ciudad sino también de residentes.

Las opiniones están divididas, y muchas de ellas se centraron en el tema de la cooperación de ICE con la policía, pero también del tema económico que invierte o podría recibir la ciudad.

"El alcalde hizo un muy buen caso del por qué debemos mantener la ciudad santuario. Es una ciudad de ejemplo y no se nos puede recortar los fondos por respetar los derechos de todos los residentes", comentó Byron Sigcho-López, concejal del distrito 25 de Chicago.

Por su parte, Raymond López, concejal del distrito 15 de Chicago, indicó que "los miembros del comité no están satisfechos con eso ya que el alcalde no respondió por qué nosotros no coordinamos con las autoridades cuando tenemos a alguien en custodia, por qué nosotros no queremos hacer una trasferencia pacífica por esa ordenanza de bienvenida que tiene la ciudad".

"Para mí no es muy bueno porque no es bien que tanta gente pague impuestos para soportar a tener otra gente viviendo aquí. Yo estoy en contra de la política santuario", dijo Jesús Delgado, residente de Chicago.

"No hay policía en el tren hay dos veces que me han robado todo y dónde están los policías y si llego no llegan y ahora si ayudan a la ICE va ser menos ", dijo Gerardo Chávez, residente de Chicago.

Algunos residentes que no quisieron salir en cámara por miedo comentaron que la policía sí debería cooperar con ICE en cuanto a criminales, pero que debería ser un esfuerzo en conjunto para disminuir el miedo que existe entre la comunidad.