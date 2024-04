Mirar un eclipse sin gafas protectoras podría ser perjudicial. Esto es la que explican los médicos

Multitudes de cazadores de eclipses partieron el viernes para obtener un lugar privilegiado que les permita observar el eclipse solar total del lunes, un evento ampliamente considerado como un espectáculo único en la vida.

El camino de la totalidad, que se extiende desde Texas hasta Maine e incluye partes del sur de Illinois, será el centro de atención. Sin embargo, la incertidumbre acecha a millones de personas, ya que las nubes podrían bloquear la vista a lo largo de partes del camino.

Sin embargo, a partir del viernes por la tarde, los meteorólogos insistieron en que los pronósticos aún podrían cambiar y que esperar y ver qué sucede. Ya sea que estés viendo el eclipse desde casa o mirándolo desde la trayectoria de la totalidad, será necesario usar anteojos aprobados, según los expertos médicos.

De lo contrario, podría correr el riesgo de sufrir daños bastante graves.

Quienes experimenten el eclipse en su totalidad podrán quitarse las gafas durante un breve periodo de tiempo, según la Academia Estadounidense de Oftalmología. Será seguro quitarse la protección ocular durante el período de totalidad, cuando la luna cubra completamente el sol.

Pero eso sólo durará unos cuatro minutos aproximadamente y no querrás dejar tus gafas quitadas todo el tiempo.

Tan pronto como el sol comience a reaparecer ligeramente, debes volver a ponerte las gafas inmediatamente, según la AAO.

Si estará en el área de Chicago o en cualquier otro lugar donde ocurrirá un eclipse parcial, no será seguro quitarse las gafas en ningún momento. Mirar al sol sin la protección ocular adecuada, aunque sea por poco tiempo, puede dañar permanentemente la retina. Incluso puede provocar ceguera, llamada retinopatía solar.

Si bien algunas personas pueden recuperar la visión a medida que sana la retina, muchas no lo harán, según el Baylor College of Medicine. Además, no existe ningún tratamiento fiable para la retinopatía solar, lo que hace aún más importante el uso de una protección ocular adecuada.

Para muchos pacientes que terminan experimentando problemas de visión, es posible que el daño no ocurra de inmediato.

"Al principio, ni siquiera es obvio en un examen para esos pacientes", dijo Derek Price, optometrista en Fort Wayne, Indiana. "Vienen con una queja, te dicen que estoy viendo una mancha en mi visión y eso es todo lo que obtienes. Pero luego, en el transcurso de los próximos dos meses, si regresan, entonces podrás ver donde se degrada la retina misma. Si se degrada… los fotorreceptores en la parte posterior del ojo podrían perderse para siempre".



Si todavía conservas las gafas del eclipse solar de 2017 y esperas reutilizarlas, quizás quieras pensártelo dos veces, según los profesionales del cuidado de la visión. Incluso si los lentes no tienen fecha de caducidad, lo mejor que puedes hacer es tirarlos.

"Se recomienda comprar anteojos nuevos", dijo el Dr. James Landrenau, cirujano del departamento de oftalmología de la Universidad de Missouri Health Care. "Si hay algún tipo de rasguño… incluso un pliegue en el material puede ser lo suficientemente importante como para no ofrecerle la protección completa. Así que incluso el más mínimo pliegue es suficiente para que no cumpla con los estándares".

Si experimenta molestias o problemas de visión después del eclipse, debe visitar a su médico de optometría local para un examen ocular completo en persona, según la Asociación Estadounidense de Optometría.

Algunos síntomas comunes incluyen:

Pérdida de la visión central.

Visión distorsionada

Visión de color alterada

Si no está seguro de si sus anteojos cumplen con el estándar aprobado, aquí le mostramos cómo verificarlo. Las gafas para eclipses reales tendrán lentes curvas que son reflectantes y extremadamente oscuras, en lugar de lentes transparentes que parecen gafas de sol.

"Incluso si tienes gafas de sol, no se recomienda mirar al sol con ellas. Sólo quiere darte un poco de protección contra los rayos UV", dijo Landrenau. "Pero en este caso, si lo que quieres es ver directamente el sol, necesitas algo más fuerte".

Para aquellos que planean ver el eclipse a través de una cámara, binoculares o telescopio, esos dispositivos por sí solos no serán suficientes.

Se necesitan filtros solares especiales para evitar daños oculares, explicó Nicole Bajic, oftalmóloga quirúrgica de la Clínica Cleveland.