Migrantes denuncian que fueron expulsados de un refugio en Chicago bajo falsas acusaciones

CHICAGO - Un grupo de migrantes de Venezuela lleva 5 días en la indigencia tras ser expulsados del refugio del Truman College, ubicado en Uptown, por acusaciones de consumir drogas y bebidas alcohólicas en las instalaciones.

Un total de 9 solicitantes de asilo que llegaron a Chicago hace cerca de tres meses denunciaron que los encargados de este refugio los echaron a la calle la mañana del 25 de diciembre, negándoles una segunda oportunidad y exponiéndolos a temperaturas extremas sin tener la ropa apropiada.

Uno de ellos enfermo de tuberculosis tuvo que ir a un hospital para ser nebulizado por el impacto de estar a la intemperie.

“No tenemos donde dormir, no tenemos plata para pagar un hotel, no tenemos donde comer, ayer tuvimos que pedir comida en unos restaurantes para poder comer algo”, dijo Kevin González, solicitante de asilo.

Este grupo comentó a Telemundo Chicago que viajan en tren de una estación a otra durante las noches y que han dormido tanto en los vagones como en las calles bajo temperaturas extremadamente frías.

“Fue feo, teníamos demasiado frío, casi hipotermia”, comentó Joel Gómez.

Darwin Farias, quien asegura que padece de una enfermedad bacteriana, dijo que tuvo que ser nebulizado en un hospital la primera noche como consecuencia de estar expuesto a la tormenta invernal. “Yo tengo tuberculosis y me tocó dormir en la calle y vi injusto de la manera que me sacan y aparte de eso me acusan de algo que yo no hago porque yo no consumo drogas, no bebo alcohol por lo que tengo”, explicó Farias.

Telemundo Chicago se comunicó con el personal del refugio y nos refirió a la ciudad de Chicago para comentar sobre el asunto. Mediante un comunicado, un representante de la ciudad indicó lo siguiente:

“El personal hizo varias solicitudes durante la noche para que las personas dejaran de beber, fumar y apostar. Las personas se negaron a cumplir durante la noche y hasta la mañana siguiente y se llamó a a la policía de Chicago. Las personas que no cumplieron fueron notificadas de su retiro del refugio al día siguiente”.

Sin embargo, según los solicitantes de asilo, el encargado del refugio no actuó de la misma manera con todos los refugiados.

“Porque son amigos de él, son compañeros de él. Y ahí hay cámaras donde se ve que él se sienta y pasa mucho tiempo con ellos cuando él no lo puede hacer y uno va y le pide una ayuda y dice: no puedo. Pero con ellos se siente, habla, se ríe, dura una y dos horas hablando con él les da permiso para tomar, sale con ellos a tomar”, afirmó Farias.

Además de expulsarlos, los solicitantes de asilo aseguraron que el gerente del refugio hizo llamadas a otros centros para que les negaran el acceso.

“Les voy a hacer la vida imposible para que no reciban ninguna ayuda y nos bloqueó de todos lados, no podemos ir a ningún refugio de la ciudad porque se encargó de regar todo para que no entráramos a ningún refugio ni a ningún lado”, comentó González.

“Él tiene muchos amigos ahí, muchas amistades que desde el primer día él les dio permiso para tomar, los muchachos pasaban botellas, cruda, tomaban en el baño, formaban espectáculos, y él nunca hacia nada, no los sacaba”, agregó Farias.

Estos venezolanos lo que piden es volver a tener un lugar donde refugiarse del frío y donde poder comer.

“Nosotros lo que pedimos es ser reintegrados a su refugio si nosotros cometimos una falta, somos humanos, pero tenemos conducta buena, irreprochable, nos las merecemos”, dijo Gómez.

“Pediría que nos devuelvan a un refugio, donde poder dormir, que nos ayuden”, pidió González.

Mientras tanto, Gómez comentó cómo la situación le ha afectado. “Ha sido lo peor de que los hayan sacado de ahí, la moral. Psicológicamente porque eso me tiene mal”, expresó.

Los migrantes acudieron a la oficina del concejal Byron Sigcho López para reunirse con él. Por lo pronto, indicaron que seguirán insistiendo en que las autoridades los ayuden a volver al programa de refugios.