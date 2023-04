Mientras Bed Bath and Beyond se prepara para el cierre de tiendas, esto es lo que debe saber sobre cupones, tarjetas de regalo y más

A pesar de meses de medidas de reducción de costos con la esperanza de mantener las tiendas en funcionamiento, la cadena de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond se acogió al Capítulo 11 de la protección por bancarrota y comenzó a "reducir" sus operaciones.

"Gracias a todos nuestros clientes leales", dijo Bed Bath & Beyond en un mensaje publicado en las redes sociales el lunes. "Hemos tomado la difícil decisión de comenzar a cerrar nuestras operaciones. Las tiendas Bed Bath & Beyond y buybuy BABY permanecen abiertas para servirle".

Según el sitio web del minorista, se espera que las ventas de cierre de tiendas con "gran descuento" comiencen en las tiendas y en línea a partir del miércoles, y "todas las compras durante las ventas de cierre de tiendas serán finales".

Si tiene cupones y espera usarlos, querrá actuar rápido.

La cadena dice que ya no aceptará cupones ni descuentos de Welcome Rewards+ a partir del miércoles. Sin embargo, las tarjetas de regalo y los certificados de fidelidad no caducan tan pronto. Probablemente serán aceptados hasta el 8 de mayo, dijo Bed Bath & Beyond en una publicación en las redes sociales.

Las devoluciones y los cambios de artículos, comprados antes del 23 de abril, probablemente se procesan de acuerdo con las políticas habituales hasta el 24 de mayo.

Según el minorista, los sitios web de Bed Bath & Beyond, junto con 360 tiendas físicas y 120 ubicaciones de buybuy BABY "permanecerán abiertas y continuarán sirviendo a los clientes a medida que la Compañía comienza sus esfuerzos para efectuar el cierre de sus ubicaciones minoristas".

En Illinois, solamente ocho tiendas de Bed Bath & Beyond permanecerán abiertas, junto a cinco tiendas de buybuy BABY.

A principios de este año, Bed Bath & Beyond anunció el cierre de 19 tiendas en Illinois, muchas de ellas en el área de Chicago.