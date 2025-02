“Mi hija no mereció morir”, familia de embarazada tiroteada en Portage Park clama justicia

Rompen el silencio los padres de Edith Castrejón, quien murió tras un impacto de bala en el pecho en su casa de Portage Park el mes pasado. Su pareja y padre de sus hijos está siendo acusado de su muerte.

“Yo veo a mis niños y me dicen a qué hora va a llegar mi mami, granma?”, dijo Reyna Salgado, madre de la víctima.

Reyna les contesta a sus tres nietos de 8 años, 4, y 6 meses, que su mamá, Edith Castrejón está en el cielo junto con su hermanito, quien tras el tráfico hecho, nació prematuro, pero solo sobrevivió 7 días, ya que la mujer tenía 5 meses de embarazo.

“Me duele mucho porque mi hija no mereció morir de esa manera”, dijo.

Según documentos de la corte, Robert Pasco tercero, el acusado y pareja de Edith, le dijo a las autoridades que ambos dormían juntos la madrugada del 16 de enero en la misma habitación con los tres pequeños, cuando “Edith supuestamente se acercó y tomó la pistola que había debajo de la almohada de Robert, la mano de Robert dice seguía en la pistola, cuando sintió que el arma se movía, y fue cuando asegura se disparó” impactando a Edith en el pecho”.

La madre de la víctima duda de que esa versión sea cierta.

“Él le disparo a ella, porque mi hija, no creo que se haya matado estando embarazada, eso ni el se lo cree, que le está diciendo al estado”, dijo.

Reyna asegura que su hija era víctima de violencia doméstica.

“Le rajó la ceja y le dieron 8 puntadas aquí, yo tengo el video, donde hizo el reporte la policía. Como unos cuatro días, ella me dijo que él la tenía amenazada, ella me dijo, ‘el día que tú me dejes te mato a ti y a toda tu familia’”.

Pasco tercero se encuentra detenido. Dos días después de que se le formularan cargos.

Se le acusa de un delito grave de homicidio involuntario de un familiar, un delito grave por causar la muerte o poner en peligro a un menor y tres delitos menores de poner en peligro a un menor.

Su próxima cita en corte será el 28 de febrero. Mientras tanto, Reyna y su esposo piden la pena máxima para Robert.

“Yo lo que quiero es justicia, nada mas, porque él bien lo sabe, porque el mató a mi hija, que tenga los suficientes pantalones y que hable y que diga que él mató a mi hija”.