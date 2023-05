Hamburguesas de Chicago entre las 10 mejores de EEUU, según nueva lista de Yelp

Los habitantes de Chicago no son ajenos a las buenas hamburguesas, pero resulta que varias hamburguesas han aparecido en la lista de Yelp de las 100 mejores hamburguesas en Estados Unidos, incluidas algunas selecciones inesperadas.

El sitio web de revisión publicó su clasificación más reciente antes del feriado del Día de los Caídos y "el inicio oficial de la temporada de búsqueda de hamburguesas", con tres lugares de Chicago y cuatro ubicaciones de Illinois logrando entrar en la lista.

El restaurante de más alto rango en la lista es Kuma's Corner, un sitio básico de la ciudad que sirve hamburguesas con música heavy metal. El restaurante entró en el puesto 9 en la lista de Estados Unidos.

También entre los 100 mejores de Chicago estuvo The Chicago Diner, un restaurante vegano en el vecindario Lakeview de Chicago, que se ubicó en el puesto 59 y Can't Believe it's Not Meat en el puesto 86.

En la lista se incluyeron varias opciones veganas, y Yelp señaló que la clasificación incluye "opciones para cada tipo y gusto de hamburguesa, desde los favoritos de comida rápida y los clásicos de las cenas jugosas hasta las escandalosas acumulaciones en los últimos locales emergentes, y una gran cantidad de fusiones internacionales también".

Vegan Cafe en Lockport quedó en el 62, Tracks in Cary clasificado en el 67, Geneva Ale House en Ginebra figuraba en el 81 y Baker Street Burgers de Rockford completaron las ubicaciones de Illinois en el 87.

Aquí está la lista completa.