¿Cuál es el mejor sándwich de carne estilo italiano en el área de Chicago? Nuevo ranking nombra a 8

Encontrar un buen sándwich italiano de carne en el área de Chicago ciertamente no es difícil, pero con tantas opciones para elegir, ¿cómo puede encontrar lo mejor de lo mejor?

Un nuevo ránking ha elegido los primeros lugares en la ciudad y un poco más allá.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Bon Appétit nombró los ocho mejores sándwiches de carne en la ciudad y los suburbios y, con la segunda temporada de "The Bear" programada para debutar esta semana, no hay mejor momento para saciar tu hambre.

Los primeros lugares nombrados en el ránking incluyeron Al's Beef, específicamente la ubicación de Taylor Street, Scatchell's en Cicero, Johnnie's Beef en Elmwood Park, Portillo's, Buona Beef, Odge's en Chicago, Budacki's Drive-In en Chicago y Kasama en Chicago.

Muchos consideran que Chicago es el lugar de nacimiento del sándwich de carne de res italiano, pero la popular serie de FX "The Bear" puso un nuevo foco de atención nacional en el codiciado plato.

El programa de ritmo rápido y lleno de caos provocó una oleada de interés por estos sándwiches cuando se estrenó en junio pasado.

Si bien The Original Beef of Chicagoland no existe en la vida real, algunas de las selecciones en el ránking más reciente también se encontraban entre las más buscadas después del debut del programa.

Al's Beef y Johnnie's Beef se encontraban entre dos de los lugares más buscados durante el frenesí.

Mr. Beef on Orleans también aumentó en popularidad tras el estreno del programa. El restaurante, que se especula que es la inspiración detrás de "The Bear", se encuentra en 666 N Orleans St.