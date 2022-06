Medio Maratón de Chicago 13.1: transmisión en vivo, cierre de calles y más

Ya está todo listo para que comience el Medio Maratón de Chicago 13.1 del Bank of America, evento que atrae a miles de corredores al lado oeste de la ciudad, pero ya sea que esté corriendo, mirando o simplemente en el área, hay algunas cosas que querrá saber.

¿Cuándo es la carrera?

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La carrera de medio maratón será el domingo, 5 de junio luego de una pausa de dos años por la pandemia.

La carrera comienza a las 7 a.m. y tiene un límite de tiempo de recorrido de 3 horas y 15 minutos.

¿Cuál es la ruta de la carrera?

El medio maratón comienza y termina en Garfield Park, el parque más antiguo del oeste de Chicago. La ruta llevará a los corredores a través de Humboldt y Douglass Park y en un recorrido por varios vecindarios que bordean los bulevares que conectan los tres parques.

¿Cómo puedo ver la línea de meta en vivo?

Telemundo Chicago ofrecerá cobertura en vivo de la carrera a partir de las 6:45 a.m. del domingo y continuará hasta las 10:30 a.m., con una transmisión en vivo de la línea de meta que comienza cuando cruzan los primeros corredores. Míralo en vivo en el reproductor de arriba.

¿Hay cierre de calles el día de la carrera?

Sí, hay varias calles que permanecerán cerradas por motivo del medio maratón.

A partir de la 1 a.m. del domingo, hay varias zonas alrededor de la ciudad donde no podrá estacionar su auto ya que impediría el trayecto de los corredores. Sin embargo, los cierres de calles serán entre las 6:30 a.m. y las 10:30 a.m.

Según un comunicado de prensa, las calles de la ciudad se reabrirán de inmediato al tráfico regular cuando pasen los corredores finales (a un ritmo de 15 minutos por milla).

Las áreas cerradas incluirán:

Schraeder Drive hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Schraeder Drive hasta Franklin Boulevard

Franklin Boulevard desde Central Park Avenue hasta Homan Avenue

Franklin Boulevard desde Homan Avenue hasta Sacramento Boulevard

Sacramento Boulevard desde Franklin Boulevard hasta Augusta Boulevard

Sacramento Boulevard desde Augusta Boulevard hasta Luis Muñoz Marin Drive

Luis Muñoz Marin Drive desde Humboldt Drive hasta Humboldt Boulevard

Luis Muñoz Marín Drive desde Humboldt Boulevard hasta Cortez Street

Luis Muñoz Marín Drive desde la calle Cortez hasta el bulevar Sacramento

Sacramento Boulevard desde Luiz Muñoz Marin Drive hasta Franklin Boulevard

Franklin Boulevard desde Sacramento Boulevard hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Franklin Boulevard hasta Fulton Boulevard

Central Park Avenue desde Fulton Boulevard hasta Schraeder Drive

Schraeder Drive desde Central Park Avenue hasta Hamlin Avenue

Avenida Hamlin desde Schraeder Drive hasta Madison Street

Madison Street desde Hamlin Boulevard hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Jackson Boulevard hasta Polk Street

Polk Street desde Central Park Avenue hasta Independence Boulevard

Independence Boulevard desde Polk Street hasta Roosevelt Road

Independence Boulevard desde Roosevelt Road hasta Douglas Boulevard

Douglas Boulevard desde Independence Boulevard hasta Albany Avenue

Sacramento Drive desde Douglas Boulevard hasta Ogden Avenue

Avenida Ogden desde Sacramento Drive hasta Farrar Drive

Farrar Drive desde Ogden Avenue hasta Sacramento Drive

Sacramento Drive desde Farrar Drive hasta Douglas Boulevard

Douglas Boulevard desde Sacramento Drive hasta Central Park Avenue

Douglas Boulevard desde Central Park Avenue hasta Independence Boulevard

Independence Boulevard desde Douglas Boulevard hasta Polk Street

Polk Street desde Independence Boulevard hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Polk Street hasta Lexington Street

Central Park Avenue desde Lexington Street hasta Madison Street

Madison Street desde Central Park Avenue hasta Hamlin Avenue

Hamlin Avenue desde Madison Street hasta Washington Boulevard

Washington Boulevard hasta Hamlin Avenue

Los vehículos que estén estacionados a lo largo de las calles cerradas serán multados y remolcados. Puede encontrar información sobre vehículos remolcados en (312) 744-4444. Para obtener más información sobre los cierres de carreteras, haga clic aquí.

¿Qué más se puede hacer el día de la carrera?

Además de la carrera, se realizará un festival gratuito al aire libre tanto para los participantes como para los residentes de la comunidad. El festival, que también se llevará a cabo en Garfield Park, comenzará a las 8 a.m. y contará con “una combinación de actividades de entretenimiento, salud y bienestar y activaciones comunitarias”, según los organizadores.

También habrá una clínica de atletismo para grupos atléticos juveniles, organizada por USA Track & Field.