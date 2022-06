Medio Maratón de Chicago 13.1: conoce cuáles son los cierres de calles

CHICAGO - Miles de corredores descenderán por las calles del oeste de la ciudad el 5 de junio para el Medio Maratón de Chicago 13.1 del Bank of America.

En la ruta, los corredores atravesarán el lado oeste de Chicago, incluso a través de Humboldt Park, Garfield Park y Douglass Park.

La carrera comienza a las 7 a.m. en Garfield Park, entre Washington Blvd. y Warren Blvd.

Se harán cumplir zonas de NO estacionarse a lo largo de la ruta a partir de la 1 a.m. del domingo. Los cierres de calles comenzarán más tarde esa mañana y ocurrirán entre las 6:30 a. m. y las 10:30 a.m.

Según un comunicado de prensa, las calles de la ciudad se reabrirán de inmediato cuando pasen los corredores finales (a un ritmo de 15 minutos por milla).

Las áreas cerradas incluirán:

Schraeder Drive hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Schraeder Drive hasta Franklin Boulevard

Franklin Boulevard desde Central Park Avenue hasta Homan Avenue

Franklin Boulevard desde Homan Avenue hasta Sacramento Boulevard

Sacramento Boulevard desde Franklin Boulevard hasta Augusta Boulevard

Sacramento Boulevard desde Augusta Boulevard hasta Luis Muñoz Marin Drive

Luis Muñoz Marin Drive desde Humboldt Drive hasta Humboldt Boulevard

Luis Muñoz Marín Drive desde Humboldt Boulevard hasta Cortez Street

Luis Muñoz Marín Drive desde la calle Cortez hasta el bulevar Sacramento

Sacramento Boulevard desde Luiz Muñoz Marin Drive hasta Franklin Boulevard

Franklin Boulevard desde Sacramento Boulevard hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Franklin Boulevard hasta Fulton Boulevard

Central Park Avenue desde Fulton Boulevard hasta Schraeder Drive

Schraeder Drive desde Central Park Avenue hasta Hamlin Avenue

Avenida Hamlin desde Schraeder Drive hasta Madison Street

Madison Street desde Hamlin Boulevard hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Jackson Boulevard hasta Polk Street

Polk Street desde Central Park Avenue hasta Independence Boulevard

Independence Boulevard desde Polk Street hasta Roosevelt Road

Independence Boulevard desde Roosevelt Road hasta Douglas Boulevard

Douglas Boulevard desde Independence Boulevard hasta Albany Avenue

Sacramento Drive desde Douglas Boulevard hasta Ogden Avenue

Avenida Ogden desde Sacramento Drive hasta Farrar Drive

Farrar Drive desde Ogden Avenue hasta Sacramento Drive

Sacramento Drive desde Farrar Drive hasta Douglas Boulevard

Douglas Boulevard desde Sacramento Drive hasta Central Park Avenue

Douglas Boulevard desde Central Park Avenue hasta Independence Boulevard

Independence Boulevard desde Douglas Boulevard hasta Polk Street

Polk Street desde Independence Boulevard hasta Central Park Avenue

Central Park Avenue desde Polk Street hasta Lexington Street

Central Park Avenue desde Lexington Street hasta Madison Street

Madison Street desde Central Park Avenue hasta Hamlin Avenue

Hamlin Avenue desde Madison Street hasta Washington Boulevard

Washington Boulevard hasta Hamlin Avenue

Los vehículos que estén estacionados a lo largo de las calles cerradas serán multados y remolcados. Puede encontrar información sobre vehículos remolcados en (312) 744-4444. Para obtener más información sobre los cierres de carreteras, haga clic aquí.