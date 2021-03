Médico tomó varias dosis de vacunas del hospital de Loretto para aplicarlas en la casa de un familiar

Un médico vinculado al Hospital Loretto llevó varias dosis de las instalaciones de West Side Chicago a la casa de un familiar en los suburbios como parte de una solicitud privada, confirmaron fuentes y el hospital el lunes.

Al Dr. Ali Ahmed, presidente y director ejecutivo de Affinity Health, que supervisa los ensayos clínicos de COVID en el Hospital Loretto, se le permitió llevar 10 dosis de vacuna a una casa en Bloomingdale, propiedad de uno de sus familiares, dijeron funcionarios del hospital.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El hospital confirmó que Ahmed recibió las dosis de vacunación el 29 de enero como parte de una solicitud para vacunar a una mujer con una enfermedad terminal y a varias otras.

Los funcionarios del hospital dijeron a NBC 5 que a Ahmed se le negó inicialmente el permiso para llevar la vacuna a la casa de Bloomingdale, pero el ex director de operaciones del hospital, el Dr. Anosh Ahmed, que no está relacionado, aprobó una solicitud privada.

"Una solicitud de un socio del hospital para vacunar a una mujer terminal y a otras nueve personas, incluidos sus familiares, se hizo a fines de enero y fue aprobada por un ex ejecutivo que ya no trabaja en Loretto", confirmó un portavoz del hospital este lunes. "Si bien la información proporcionada en ese momento consideró que estas personas eran elegibles según las pautas de vacunación de la ciudad, Loretto ya no aprueba las visitas fuera del sitio que no sean organizadas por el hospital o los socios y organizaciones de la comunidad".

Varias fuentes le dijeron a NBC 5 que la mujer con una enfermedad terminal recibió la vacuna contra el coronavirus, pero murió una semana después.

Desde entonces, el director de operaciones que aprobó la solicitud renunció al hospital en medio de acusaciones de que hizo arreglos para que personas con influencias recibieran la vacuna contra el coronavirus.

"Tomé la decisión de renunciar a mi puesto como director de operaciones y director financiero del Hospital Loretto porque me estaba convirtiendo en una distracción del heroico trabajo que estaban realizando las enfermeras, los médicos y el personal durante la pandemia", dijo Anosh Ahmed en un comunicado. "Mi decisión de renunciar no fue fácil. Pero, después de una larga y cuidadosa consideración, y a la luz de los ataques de los medios a mi carácter e intención, muchos de los cuales eran inexactos o evidentemente falsos, decidí que era mejor irme con un corazón pesado."

El incidente de la casa de Bloomingdale es el último incidente que ha salido a la luz que involucra al Hospital Loretto, que ha sido acusado de varias aplicaciones inadecuadas de vacunas. En una serie de historias publicadas en Block Club Chicago, han revelado varios eventos en los que personas con influencias pudieron recibir la vacuna contra el coronavirus cuando no eran elegibles para ella, incluso en la Trump Tower de Chicago y en varias otras empresas del área.

Recientemente han surgido acusaciones de una posible "línea VIP" para las personas que buscan la vacuna, pero la gerencia del hospital ha dicho que no creen que exista tal línea.

"Loretto es muy importante como hospital de red de seguridad, particularmente dada la población a la que sirven en el West Side", dijo el lunes la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. "Y, obviamente, se desviaron de lo que creo que es su misión principal y lo que debería haber sido el enfoque durante este período de tiempo crítico, que es llevar la vacuna exclusivamente a esa población del West Side que tanto la necesita y donde todavía tenemos mucho trabajo. que hacer para impulsar los números ".

El último informe se produce cuando el hospital realiza una auditoría interna, que está casi completa, y sigue las acciones disciplinarias tomadas contra el director ejecutivo del hospital, George Miller, que actualmente cumple una suspensión de dos semanas.

Lightfoot y el Departamento de Salud Pública de Chicago ya retiraron todas las primeras dosis del hospital después de las acusaciones, y se las entregaron a la Universidad Rush para continuar distribuyéndolas a la comunidad a la que Loretto había estado sirviendo anteriormente.

La SEIU dice que se opone enérgicamente a la decisión de la ciudad de retener las primeras dosis de vacuna del hospital, expresando su preocupación por el personal de primera línea del hospital y por la seguridad de los residentes de Austin.