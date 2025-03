“Me han encadenado los pies”: familia de detenido por ICE asegura que no es del Tren de Aragua

Este sábado, una familia venezolana de Matteson Illinois está buscado respuesta luego de que un ser querido fue arrestado por autoridades migratorias afuera de su hogar. Dicen que pertenece al grupo criminal Tren de Aragua.

“A veces las situaciones en la vida de las personas suceden y uno no sabe el por qué”, dijo Gabriela Pérez, pareja de Jesús Castro García, arrestado por ICE.

Incrédula y con más preguntas que respuesta se encuentra Pérez, luego de que su pareja de cuatro años, Castro- Garcia fue detenido por ICE este viernes por la mañana en el suburbio de Matteson Illinois.

La familia nos confirmó que esta foto publicada en la cuenta de X por la DEA de Chicago es Freddy y se refieren a él como un miembro del Tren de Aragua en custodia, e indican que será deportado.

“Me han tratado igual que a todos, me han encadenado los pies, las manos pero hasta ahí. Nada fuera de lo normal”, dijo Castro- García.

Por medio de una llamada telefónica estando en detención, Freddy relata el momento del arresto.

“Estaba sacando la basura y ahí me llegaron como siete patrullas. Me dijeron que si era Freddy, pero no me mostraron ni una orden de arrastro ni nada por el estilo”, cuenta.

Su pareja agrega: “No tuvo que haberle pasado, porque es un hombre, nuevamente le recalco, responsable, no merecen que le hayan hecho esto. No lo merece, no lo merece simplemente por ser venezolano es algo injusto”.

Tanto Gabriela como familiares con los que hablamos fuera de cámara nos niegan vínculo con el Tren de Aragua por lo que hoy buscan la manera de ayudarlo.

“Él era la cabeza de hogar, era cabeza de hogar él, era el que sustentaba a la familia”, dijo su pareja.

Gabriela comparte que Freddy llegó a Chicago en septiembre del 2022 y trató de pedir el TPS , sin embargo no fue aprobado.

“Unas niñas que prácticamente las están dejando desamparadas, pues porque él es el responsable legal de sus dos hijas y el tubo una bebé conmigo que va a cumplir un año el 31 de marzo y las están dejando desamparadas prácticamente sin dejar algo para solucionar para ellas”, dijo.

Un registro en línea muestra que Freddy se encuentra detenido en el centro de detención Dodge en Wisconsin.

Desde este viernes hemos intentado comunicarnos con ICE y la DEA para obtener más información sobre su arresto y deportación. Sin embargo, hasta ahora no hemos obtenido respuesta.