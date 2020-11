Marca la Diferencia y dona un abrigo esta Navidad

Marca la Diferencia este año y demuestra tu calor humano esta Navidad donando un abrigo durante nuestro evento “Recolección de Abrigos” de Telemundo Chicago y NBC 5.

Este año podrás comprar un abrigo por Amazon y enviarlo directamente a Cradles to Crayons, una organización sin ánimo de lucro comprometida con ayudar y proveer servicios esenciales a todo aquel niño que lo necesite en nuesta área.

También puedes depositar personalmente el abrigo en estos centros de acopio:

Acorn Library

15624 Central Ave., Oak Forest

Monday - Thursday: 10 a.m.-8 p.m.

Friday & Saturday: 10 a.m.-4 p.m.

Sunday: Closed

Bank of America Buffalo Grove

1300 N. Arlington Heights Road, Buffalo Grove

Drop box open 24/7

Bank of America Naperville

1301 E. Ogden Ave., Naperville

Drop box open 24/7

Fifth Third Ice Arena

1801 W. Jackson Blvd., Chicago

Open daily from 5:30 a.m.-11 p.m.

Giving Factory

4141 W. George St., Chicago

M-F from 9 a.m.-5 p.m.

Greater La Grange YMCA

1100 E. 31st St., La Grange Park

Monday-Thursday 5:30 a.m.-8 p.m.

Friday 5:30 a.m.-6:30 p.m.

Saturday-Sunday 7 a.m.-3 p.m.

Highwood Public Library

102 Highwood Ave, Highwood

Drop box open 24/7

Little Beans Café Evanston

430 Asbury Ave., Evanston

Open daily from 8:30 a.m.-3:30 p.m.

South Side YMCA

6330 S. Stony Island Ave., Chicago

Drop box open 24/7

Sulzer Regional Library

4455 N. Lincoln Ave., Chicago

Monday-Thursday: 9 a.m.-8 p.m.

Friday-Saturday: 9 a.m.-5 p.m.

Sunday: 1 p.m.-5 p.m.