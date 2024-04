Una madre del barrio de las empacadoras sigue a la espera de que la justicia llegue, luego de que su hijo, Carlos Sánchez, fuera baleado y cinco meses después, dice que aún no hay noticias de cómo va la investigación.

Es una historia que hemos estado siguiendo desde diciembre, asistimos a la vigilia, hablamos con las autoridades, pero hasta la fecha no tiene ninguna actualización del caso. Dicen que siguen investigando, pero su familia pide respuestas al detective del caso.

“La última información que nos dio fue que estaban esperando los resultados de las huellas, después hemos tratado de localizarle, llamarle, nos manda directo a buzón o no me contesta los correos electrónicos”, dijo María Hinojosa, cuñada de Sánchez.

Sin comunicación, sin justicia y sin un culpable en la cárcel, así es como se siente la familia de Sánchez, el joven futbolista que fue asesinado en el Barrio de las Empacadoras.

“Él no se lo merecía, porque él no andaba en gangas, no era ganguero, era buen deportista, trabajador”, dijo Araceli Sánchez, madre del joven.

Para esta madre el tiempo se le detuvo el 11 de diciembre del 2023 cuando recibió la noticia de que alguien le disparó a su hijo varias veces desde un vehículo negro en movimiento. Los hechos ocurrieron poco antes de las 6 de la tarde en la cuadra 4900 al sur de la calle Hoyne.

“Todavía no lo asimilo que ya no está mi hijo conmigo, es muy difícil no hay un día que yo no le llore a mi hijo, porque yo lo extraño mucho”, dijo.

Carlos, era conocido por sus amigos como “chispas”, desde niño su amor por las Chivas del Guadalajara lo enamoraron del futbol profesional, lugar donde también dejo un vacío en la cancha.

La familia pide justicia y saber cómo va la investigación. Si tiene información sobre el caso se puede comunicar con la policía.