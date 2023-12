Los vínculos suburbanos de “Home Alone” van más allá del hogar de Winnetka

Más de 30 años desde su estreno, "Home Alone" sigue siendo una de las películas navideñas más populares del país.

Y para los residentes de North Shore de Chicago, la película es más que algo que disfrutan una vez al año: es parte de la historia local.

Cada temporada navideña, la gente acude en masa a los suburbios del norte de Winnetka para ver la verdadera casa de ladrillo rojo que se hizo famosa en el clásico navideño. Pero esa no es la única conexión de la película con la tranquila comunidad de alrededor de 12,000 residentes a lo largo del lago Michigan.

Un episodio de 2019 de la serie de Netflix "The Movies That Made Us", que ofrece una mirada detrás de escena de la película, profundiza en los inicios de "Home Alone", la visión del director John Hughes y los obstáculos encontrados durante el proceso de filmación.

La mansión a lo largo de Lincoln Avenue era demasiado pequeña para que todos los miembros del equipo cupieran en ella, explicó el director Chris Columbus, por lo que el equipo tuvo que encontrar una solución diferente. Todavía usaban la casa para tomas exteriores, pero en realidad filmaron las escenas interiores en la escuela secundaria New Trier Township después de que cerró debido a la disminución de la inscripción en 1981.

Hughes hizo construir un escenario de sonido completo de dos pisos en el gimnasio de la escuela.

La cancha de baloncesto fue donde se construyó el escenario de la cabina del avión, y el sótano se construyó en la piscina para acomodar una gran cantidad de escenas acuáticas.

En Winnetka se grabaron varias escenas más. De hecho, toda la película se grabó en Illinois, a pesar de que la trama gira en torno a un viaje que Kevin McAllister había hecho a París.

La visita de Kevin al taller de Santa fue filmada en Chestnut Court, adyacente al Winnetka Village Hall, según Pioneer Press. El Grand Food Center a lo largo de Green Bay Road es donde Kevin compra alimentos, mientras que la farmacia que visita está en la misma calle.

Sólo una pequeña parte de la película se grabó en Chicago: las escenas del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago sirvió como lugar de rodaje para las escenas del aeropuerto de Chicago y París, haciéndose pasar por el aeropuerto francés de Orly. Otros lugares que se ven en la película fueron la Iglesia Metodista Unida Trinity en Wilmette y la Iglesia Episcopal Grace en Oak Park.

Entonces, ¿por qué se filmó gran parte de la película en North Shore?

Hughes, el director, vivió en la zona durante sus años de escuela secundaria y se graduó de la escuela secundaria Glenbrook North. Un director aclamado a quien se le atribuye haber reinventado la película para adolescentes a través de sus películas sobre la mayoría de edad, filmó algunas películas en otros lugares, pero una y otra vez regresó al área de Chicago.

La mayoría de las ubicaciones de otro de sus clásicos, "Ferris Bueller's Day Off", también se encuentran dentro y alrededor de la región. La escuela a la que asistió Bueller y fingió estar enfermo para pasar un día explorando el centro de Chicago fue la escuela secundaria Glenbrook North.

Por supuesto, aparecieron varios lugares emblemáticos de Chicago, incluida la Willis Tower, la Sears Tower en ese momento, y el Instituto de Arte de Chicago.

Otra película de Hughes que se mantuvo fiel a sus raíces en North Shore fue "Sixteen Candles". Las casas en las que vivían los estudiantes de secundaria estaban ubicadas en Evanston, Highland Park y Northbrook. La escuela secundaria Glenbrook North era a donde asistían los adolescentes, y la cercana iglesia Glencoe Union era donde Sam encontró a su amor platónico, Jake Ryan, esperándola.

Otras películas de John Hughes filmadas en el área de Chicago incluyen "The Breakfast Club", "She's Taking a Baby", "Uncle Buck" y "Weird Science".