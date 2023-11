Los legisladores de Illinois examinan las becas de escuelas privadas sin datos de los resultados de examenes

Los críticos de un programa de Illinois que ofrece becas a escuelas privadas dicen que no hay pruebas de que mejore el rendimiento académico. Pero los funcionarios de educación estatales, retrasados ​​por las interrupciones escolares causadas por el COVID-19, nunca han informado el rendimiento académico de los estudiantes participantes como exige la Ley de Invest in Kids, un tema candente cuando los legisladores se reúnan de nuevo el martes.

El programa de cinco años expira a fin de año. Los partidarios quieren que se autorice antes de que la Asamblea General levante la sesión del año el jueves. Los oponentes dicen que es una sangría para la educación pública y quieren que se acabe.

La Ley Invest in Kids exige que los participantes realicen la misma prueba estandarizada que sus contrapartes de las escuelas públicas cada primavera para medir su progreso y juzgar el éxito del programa. Los críticos encabezados por los sindicatos de maestros se preguntan dónde están las cifras.

No han sido colectados.

La pandemia del coronavirus esencialmente cerró el acceso anual de las evaluaciones a los estudiantes en todo el estado en 2020 y 2021, los dos primeros años de Invest in Kids. El primer informe que mide el progreso entre los participantes del programa no saldrá hasta principios del próximo año, dijeron funcionarios de educación.

"Desafortunadamente para las miles de familias de Invest in Kids, parece que la administración de (J.B.) Pritzker no logró completar o no compartió estas evaluaciones cuatro años seguidos, lo que ha envalentonado a los opositores a señalar la falta de datos que la administración se negó a recopilar", dijo el líder de la minoría del Senado, John Curran, un republicano de Downers Grove, en un comunicado a The Associated Press.

Las becas se financian con contribuciones privadas que generan un 75% de los ingresos estatales crédito fiscal en un programa limitado a $75 millones en créditos anualmente. En cinco años, aproximadamente se han otorgado 40,000 becas basadas en necesidades.

La reautorización del programa nunca ganó fuerza en la sesión de primavera y se derramó en el otoño. Republicanos y demócratas con un gran número de electores que lo apoyan quieren que se amplíe Invest in Kids.

Ha surgido un programa reducido que limita los créditos anuales concedidos a 50 millones de dólares y Curran dijo que estaría de acuerdo.

Los sindicatos de maestros y otros opositores lo consideran un sistema de vales que desvía dinero de las escuelas públicas. Pritzker, un demócrata, indicó en octubre que firmaría una legislación de reautorización, lo que indignó a los sindicatos. La Federación de Illinois de Los Maestros y la Asociación de Educación de Illinois emitieron una declaración conjunta de que "no hay evidencia de que estas políticas sean beneficiosas para los estudiantes".

COVID-19 cerró las escuelas en la primavera de 2020, el primer año programado para las evaluaciones. Los efectos persistentes del virus un año después desalentaron la participación; era tan bajo y no representativo de la población estudiantil por ser demasiado poco confiable para compararlo con otros años, dijo Jaclyn Matthews, portavoz de la Junta de Estado de Educación de Illinois.

El grupo de investigación WestEd, cuyo contrato para el análisis es de 640,275 dólares, no pudo empezar hasta tener resultados de 2022; su informe inaugural indicará si los estudiantes mejoraron en las pruebas de 2023.

La interrupción imprevista de las pruebas provocada por el COVID-19 no influye a Dan Montgomery, presidente de la Federación de Maestros de Illinois, quien mantiene Invest In Kids es un programa de vales y señaló que varios estudios nacionales encontraron efectos perjudiciales para los estudiantes.

"No hay razón para pensar que este sistema de bonos sería diferente a otros en todo el país", dijo Montgomery. "Sacan dinero del sector público de la educación pública, las escuelas que reciben este dinero no son responsables, algunos de ellos excluyen a los estudiantes con necesidades especiales. no es un buen uso de los dólares públicos."

Bridget Shanahan, portavoz de la Asociación de Educación de Illinois, apoyó la posición del grupo. "No hay datos", dijo Shanahan.

En respuesta a una solicitud de registros públicos de AP para los resultados de la evaluación, el Departamento de Educación dijo que anticipa emitir un informe en febrero, dos meses después del vencimiento esperado del programa. Nada impide a los legisladores reiniciar el programa durante su sesión de primavera, pero habría una interrupción en las becas.