Los expertos revelan por qué aparecen tantas aves muertas en las orillas del lago Michigan

Durante el fin de semana y la madrugada del lunes, se vio una gran cantidad de aves muertas arrastradas a la orilla en numerosas playas a lo largo del lago Michigan en Chicago.

Según el Departamento de Recursos Naturales de Illinois, los funcionarios de conservación recibieron informes durante el fin de semana de "patos, serretas de pecho rojo y gansos canadienses arrastrados a la orilla". Los avistamientos se informaron en Oak Street Beach, North Avenue Beach y Tower Beach en el condado de Cook.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Los funcionarios creen que las aves murieron de gripe aviar en medio de un brote en curso, aunque aún no se han realizado pruebas para confirmarlo. Dicen que el deshielo del lago Michigan probablemente provocó que una cantidad tan grande llegara a la orilla.

El Distrito de Parques de Chicago dijo que está "al tanto del reciente evento de mortalidad que afecta a las especies de aves a lo largo de la costa del lago de Chicago".

“El Distrito ha desplegado personal para verificar todas las playas y lagunas del parque después de recibir informes de aves afectadas en múltiples lugares”, dijo el distrito a NBC Chicago. “El Distrito está abordando la remoción y eliminación de cadáveres de la propiedad del parque. Para proteger la seguridad de los clientes y sus mascotas, instamos a los residentes a seguir las reglas del parque manteniendo a los perros atados y evitando el contacto con los restos de aves mientras se aborda el asunto. Los residentes pueden ayudar informando sobre aves enfermas o muertas al 311”.

Los funcionarios instaron a los residentes a no tocar las aves debido al riesgo de contaminación.

"El Departamento de Illinois recuerda al público que no manipule aves acuáticas u otras aves que presenten enfermedades, ni transporte aves a veterinarios, refugios de vida silvestre, rehabilitadores de vida silvestre, etc.", dijo el IDNR en su declaración. "Si es necesario desechar cadáveres, el IDNR recomienda seguir las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH)".

El grupo de conservación voluntario Chicago Bird Collision Monitors dijo que comenzaron a recibir llamadas sobre los avistamientos de aves el viernes. Desde la costa de Hyde Park hasta Wilmette, los residentes informaron haber encontrado una gran cantidad de aves marinas muertas, y el grupo estima que se recibieron entre 200 y 300 informes entre el viernes y el domingo.

Los equipos de NBC Chicago a lo largo de la playa de la calle 31 contaron 16 aves muertas el lunes por la mañana. Se encontraron más en la playa de la calle 12 y en la playa de la calle Ohio en torno a esa misma hora.

Los expertos dicen que los avistamientos en Chicago han aumentado en las últimas semanas, pero las muertes de aves marinas son inesperadas, ya que son en su mayoría acuáticas y no suelen caminar por la tierra.

"Ya hemos tenido gripe aviar antes. Realmente no de esta variedad, ni de esta especie y, sin duda, no de la cantidad de aves que se están encontrando y notificando", dijo Annette Prince, directora de Chicago Bird Collision Monitors. "En años anteriores hemos tenido gripe aviar. Empezamos a tener casos a mediados de diciembre y se trataba principalmente de gansos y en áreas suburbanas, y eso continuó en cosas como los halcones, los búhos y las águilas calvas que teníamos. No recibíamos tantos informes de Chicago, pero a partir de mediados del mes pasado empezamos a recibir más y más informes".

El aumento de muertes marca el último de una serie de víctimas de gripe aviar reportadas en el área de Chicago recientemente.

Desde el 3 de diciembre, ha habido 144 incidentes reportados como este en Illinois.

La propagación también se produce en medio de una nueva mutación "preocupante" en la gripe aviar que puede indicar que el virus podría comenzar a infectar más fácilmente a los humanos.

La gripe aviar se ha estado propagando, matando a millones de aves silvestres y domésticas en todo el mundo durante los últimos dos años, entre otros animales. A nivel nacional, el virus se ha detectado en 84 bandadas comerciales y de traspatio en el último mes, con 10,7 millones de aves en esos sitios, según los últimos datos en línea publicados por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. También se ha confirmado en docenas de granjas lecheras.

Si bien los casos humanos son poco frecuentes y se dan principalmente entre trabajadores agrícolas, una persona ha muerto a causa de la gripe aviar: un hombre de Luisiana de más de 65 años que fue hospitalizado con síntomas respiratorios graves.

En el Medio Oeste, se han confirmado casos en Illinois, Iowa, Michigan, Missouri y Wisconsin.

Más recientemente, una granja familiar en el suburbio sur de Matteson se vio en dificultades después de que un brote de gripe aviar acabara con todo su rebaño. Kakadoodle Farm ahora está buscando cómo volver a funcionar después de perder su rebaño de casi 3.000 gallinas.

A principios de este mes, un águila calva encontrada en una calle del condado de DuPage fue sacrificada después de que se determinara que el animal sufría de gripe aviar. La gripe aviar también se cita como la causa de las recientes muertes de un flamenco chileno y una foca común en el zoológico Lincoln Park.

Si bien no se han detectado casos de gripe aviar en ninguna manada comercial ni en ningún ganado de Illinois, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois dijo que estaba rastreando "un gran evento de mortalidad de aves acuáticas en numerosos lugares de Illinois".

El IDNR ha informado de que la gripe aviar es una enfermedad grave que afecta a la población.

"Aunque la gripe aviar en general supone un riesgo bajo para la población, es esencial tomar las medidas necesarias para evitar la exposición y buscar tratamiento rápidamente si se está expuesto", afirmó en un comunicado el director del Departamento de Salud Pública de Illinois, el Dr. Sameer Vohra. "Alentamos a todos los habitantes de Illinois a seguir los consejos de los expertos del IDNR para evitar el contacto con aves enfermas y a tomar en serio cualquier posible exposición. Estas medidas de sentido común pueden ayudar a reducir la probabilidad de propagación de esta enfermedad".

¿Qué es la gripe aviar?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la gripe aviar es "una enfermedad causada por los virus de la gripe aviar A que generalmente se transmiten entre las aves".

¿Quién puede contraer la gripe aviar?

La gripe aviar se ha estado propagando durante años en aves silvestres, pollos, pavos y muchos otros animales. Se confirmó por primera vez en el ganado lechero de EE. UU. en marzo.

Aunque el virus no suele infectar a los humanos, un subtipo, conocido como H5, se está propagando por todo el mundo en aves silvestres y está provocando brotes en aves de corral y vacas lecheras de Estados Unidos. Esta cepa en particular, conocida como H5N1, también ha provocado infecciones en humanos.

En total, seis subtipos de virus de la gripe aviar han infectado a humanos, según los CDC. Entre ellos se incluyen: H3, H5, H6, H7, H9 y H10.

Los funcionarios de los CDC dijeron que la gripe aviar sigue siendo principalmente un problema de salud animal y que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No se ha documentado ninguna propagación del virus de persona a persona, dijo el Dr. Demetre Daskalakis de los CDC.

¿Cómo se propaga la gripe aviar?

Cuando una persona contrae la gripe aviar, lo más frecuente es que sea a través del contacto directo con aves infectadas u otros animales infectados, afirma el CDC.

Si bien no se ha informado de ninguna propagación conocida del virus de persona a persona en los casos que circulan actualmente, ha habido algunos casos de este tipo en años anteriores, pero incluso entonces, los casos fueron limitados.

"En el pasado, la propagación de los virus de la gripe aviar de una persona infectada a un contacto cercano ha ocurrido raramente en otros países y, cuando ha sucedido, ha sido limitada y no sostenida, y no se ha propagado más allá de los contactos cercanos", informó el CDC.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

Según el CDC, los síntomas suelen variar desde la ausencia total de síntomas hasta síntomas leves, aunque algunas personas pueden experimentar complicaciones más moderadas o graves.

El síntoma más común asociado con infecciones recientes ha sido el enrojecimiento de los ojos.

Los signos y síntomas leves pueden incluir:

enrojecimiento e irritación de los ojos (conjuntivitis)

fiebre leve (temperatura de 100ºF [37,8ºC] o superior) o sensación de fiebre

tos

dolor de garganta

nariz que gotea o se congestiona

dolores musculares o corporales

dolores de cabeza

fatiga

Los síntomas menos comunes incluyen diarrea, náuseas o vómitos.

Signos y síntomas de enfermedad moderada a grave

fiebre alta

dificultad para respirar o falta de aire

conciencia alterada

convulsiones

Síntomas en mascotas

Los gatos enfermos de gripe aviar pueden experimentar pérdida de apetito, letargo y fiebre.

Si su gato suele ser juguetón y le gusta mirar por la ventana, pero en cambio ha estado durmiendo todo el tiempo o escondiéndose de usted, tome nota", dijo el Dr. Michael Q. Bailey, presidente electo de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense. "Algo anda mal".

Podría tener los ojos enrojecidos o inflamados y secreción de los ojos y la nariz. Podría tener dificultad para respirar o tener temblores o convulsiones.

Si su gato está enfermo, llame a su clínica veterinaria y manténgalo alejado de cualquier persona con un sistema inmunológico debilitado.