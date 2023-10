Los dueños del Signature Room no lograron negociar adecuadamente el cierre, afirma el sindicato en una presentación federal

Los propietarios del afamado restaurante Signature Room no brindaron a los trabajadores la oportunidad de negociar sobre los efectos de su cierre, según señaló el sindicato que representa a los trabajadores en una presentación el lunes ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales o NLRB, por su siglas en inglés.

United Here Local 1 presentó la queja ante la NLRB una semana después de presentar una demanda federal que afirmaba que los propietarios no proporcionaron a los trabajadores un aviso adecuado sobre la pérdida de sus empleos. El sindicato, que representa a 132 ex trabajadores del Signature Room, también presentó una queja ante el Departamento de Trabajo de Illinois.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El Signature Room, que se encontraba en lo alto del antiguo John Hancock Center, anunció su cierre el 28 de septiembre, con efecto inmediato. Los trabajadores fueron informados a través de un correo electrónico a las 6 de la mañana, según afirmaron en una protesta la semana pasada.

La presentación ante la NLRB alega que, al no proporcionar un aviso adecuado antes del cierre, Infusion Management Group, el operador del restaurante, violó la ley federal laboral al privar a los trabajadores de la oportunidad de negociar sobre el cierre.

La afirmación solicita a la junta que requiera a Infusion Management Group negociar de buena fe y proporcionar un remedio adecuado.

La demanda busca el pago retroactivo, cobertura de seguro de salud y otros beneficios durante 60 días bajo la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores del estado, conocida como la Ley WARN.