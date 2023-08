Los días oficialmente estan mas cortos: el miércoles marca un hito a medida que Chicago se acerca al otoño

Sí, todavía es verano. Pero el miércoles, Chicago alcanzó un hito que indica que los días ya comienzan a acortarse y las noches comienzan a alargarse.

Según NBC 5 Storm Team, la mañana del miércoles 16 de agosto fue la última vez este año que Chicago vio amanecer antes de las 6 a.m.

El sitio web Sunrise Sunset informó que el amanecer del miércoles fue a las 5:59 a.m. El amanecer del jueves está programado para las 6 a.m. y el amanecer del viernes está programado para las 6:01 a.m., según el sitio web.

Y solo llega más tarde a partir de ahí.

El 31 de agosto, el sol no saldrá hasta las 6:15 a.m., dicen las autoridades.

En términos de puestas de sol, el 8 de agosto fue la última vez este año que el sol se puso después de las 8 p.m. De hecho, la próxima vez que Chicago vea una puesta de sol después de las 8 p.m. no será hasta mayo de 2024.

A finales de agosto, el sol se pondrá antes de las 7:30 p.m. cada noche, y la ciudad de Chicago tendrá poco más de 13 horas de luz solar diaria.

El 16 de septiembre, Chicago verá su primera puesta de sol antes de las 7 p.m. de la temporada. Para el 23 de septiembre, la ciudad recibirá menos de 12 horas de luz solar diaria, justo después del equinoccio de otoño.

Para cuando llegue el 21 de diciembre, Chicago recibirá algo más de nueve horas de luz solar diaria y el sol se pondrá a las 4:21 p.m. La puesta de sol más temprana del año tendrá lugar alrededor del 7 de diciembre, cuando el sol se esconderá en el horizonte a las 4:19 p.m.