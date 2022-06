“Los culpables tienen que pagar”: piden justicia por hombre que murió baleado en La Villita protegiendo a su novia

CHICAGO - Un padre de familia se encuentra destrozado luego de que le arrebataran la vida a su único hijo. Esto ocurrió en el barrio de La Villita.

“Mi único hijo, lo extraño demasiado. Me levanto deseando que estuviera aquí. A veces pienso que es un mal sueño, pero no lo es. Es la realidad a la que me enfrento”, expresó Robert Urrutia, padre de la víctima.

Robert Martínez viajaba en su carro junto a su prometida, a quien protegió con su propio cuerpo para evitar que recibiera un impacto de bala.

Familiares y seres queridos recordarán a Martínez, de 29 años, como un héroe.

“Él no estaba en las pandillas, él era un muchacho de bien. Lo debieron confundir con alguien más”, comentó Urrutia.

Los hechos ocurrieron el miércoles alrededor de las 6:30 p.m. en la esquina de Western y la calle 23. Allí Robert, quien manejaba junto a su novia, esperaba el cambio de luz en el semáforo cuando fue interceptado por unos hombres desconocidos.

La hija de la novia de la víctima, quien prefirió no salir en cámara, explicó a Telemundo Chicago que, mientras esperaban que cambiara el semáforo, dos carros se estacionaron detrás de ellos. Luego, unos hombres se bajaron de un vehículo, les hicieron señas y al no prestarles atención comenzaron a dispararle.

En ese momento, según Kristy Mojica, Robert se lanzó hacia su prometida con quien sostuvo una relación de 10 años con planes de casarse, para protegerla.

“Él es un héroe, y le agradezco por salvar la vida de mi mamá y seguir sus palabras porque siempre nos decía que él moriría por nosotras, por mi mamá. Yo lo veré siempre como un héroe”, expresó Mojica.

De acuerdo con el padre de Martínez, su hijo fue baleado varias veces y aunque fue transportado al hospital Sinai, allí fue pronunciado sin vida.

“Policía de Chicago, detective García, necesito su ayuda por el asesinato de mi hijo. Él no merecía esto. Los culpables tienen que pagar”, dijo Urrutia.

De tener alguna información sobre este caso, puede comunicarse con las autoridades.