Los comensales informan largas esperas en el Grand Lux ​​Café, que cerrará definitivamente

Los comensales acuden en masa a un restaurante icónico del Magnificent Mile antes de que cierre sus puertas definitivamente.

"Una última comida en Grand Lux ​​sentada en mi comedor favorito con vistas a Michigan Ave.", se lee en la reseña de Yelp del 17 de diciembre. "Es una larga espera para entrar ya que cerrarán a fines de diciembre. Recomiendo escribir su nombre y luego planear caminar por Michigan Ave. Fue una espera de una hora y 40 minutos para el almuerzo. He estado viniendo aquí todos los años desde que abrieron."

El crítico compartió fotos del techo, con ventanas que dan a la famosa zona comercial.

"Lugar habitual para los buñuelos de Fat Tuesday y grandes recuerdos, parando después de comprar en la Milla Mag y cenas especiales con amigos", continuó diciendo. "Gracias por todos los buenos recuerdos, la comida y esta vista desde la ventana de Michigan Ave y el edificio Hancock".

Otro crítico de Yelp, que pidió comida para llevar en el restaurante en diciembre, describió el restaurante como "lleno."

"Regresaré antes de que cierren por algo diferente", decía la reseña. "¡Vayan allí!

Grand Lux ​​Café, que ha estado en el negocio durante más de 20 años, anunció inesperadamente el mes pasado que cerrará sus puertas al finalizar la temporada navideña.

"Estamos trabajando con nuestro personal para ayudarlos en la transición a otras oportunidades en uno de nuestros conceptos cercanos", dijo el restaurante en un comunicado. "Hemos disfrutado ser parte de la comunidad del centro de Chicago y esperamos que nuestros huéspedes continúen cenando con nosotros en nuestros otros restaurantes de la zona".

El comunicado continúa diciendo que Grand Lux ​​Café servirá comensales por última vez el 24 de diciembre. Estará cerrado el día de Navidad en adelante.

El restaurante, creado originalmente por The Cheesecake Factory, no dio ninguna razón detrás del cierre.

A partir del 22 de diciembre, la comida para llevar y la entrega a domicilio estaban disponibles en el sitio web del restaurante, pero no las reservaciones.

El restaurante se suma a varios otros cierres de alto perfil en el centro, incluido The Signature Room, que anunció abruptamente su cierre a principios de este año.

El restaurante de alta gama, que anteriormente ocupaba los pisos 95 y 96 del edificio John Hancock, en un correo electrónico a los empleados calificó el cierre de "impactante" y afirmó que no se podía renegociar un nuevo alquiler.

"Estimado equipo de Signature Room", dice en parte el correo electrónico. "Estamos realmente entristecidos por la noticia de que, después de 30 años en la cima de Chicago, The Signature Room cerrará a partir del jueves 28 de septiembre de 2023. Estamos extremadamente decepcionados de que los nuevos términos de arrendamiento no se hayan podido renegociar exitosamente con nuestro propietario y , por lo que no nos permite continuar nuestra misión en el lugar que todos amamos. Como resultado, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas".

Otro querido restaurante de Chicago, Dusek's en Pilsen, anunció que cerraría a finales de año.

En una publicación de Instagram, Dusek's Tavern, el popular restaurante ubicado dentro del local de música Thalia Hall, en 1227 W. 18th Street en Pilsen, dijo que servirá su última comida el 31 de diciembre de 2023.