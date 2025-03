Lo acusan de matar a su hermano, a su cuñada y apuñalar a una mujer en Gage Park

Un hombre de Chicago fue acusado de asesinar a su hermano y a su cuñada y luego apuñalar a una mujer en un bar cercano en Gage Park, en la zona suroeste.

Robert Romo, de 57 años, fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato y agresión con agravantes, según informó la policía de Chicago.

Aunque permaneció hospitalizado el miércoles tras sufrir un derrame cerebral y no compareció ante el tribunal, un juez del Condado de Cook ordenó su detención hasta su próxima cita judicial.

Romo presuntamente disparó y apuñaló a su hermano y a su cuñada el domingo dentro de su casa, ubicada en la cuadra 5300 de South Kedzie Avenue, según la fiscalía y la policía de Chicago.

Los agentes acudieron poco antes de las 10 p. m. y encontraron la puerta trasera del apartamento abierta, y los cuerpos de Richard M. Romo, de 63 años, y Rita Chavez, de 64, dentro, según informaron la policía y la oficina del médico forense del Condado de Cook.

Richard M. Romo había llamado al 911, según la fiscalía.

Las autopsias realizadas el lunes determinaron que ambos murieron por múltiples heridas de bala y puñaladas, y que fallecieron en el lugar de los hechos, según la policía y la oficina del médico forense. Sus muertes fueron calificadas como homicidios.

Tras atacar a la pareja, Romo presuntamente se dirigió al bar deportivo Just One More, ubicado al otro lado de la calle, en 5332 S. Kedzie Ave., y presuntamente intentó apuñalar a un portero de seguridad de 37 años, según la fiscalía y una fuente policial.

Tras entrar, Romo presuntamente intentó disparar a un cliente del bar, pero su arma se encasquilló. Luego fue al baño de mujeres, donde presuntamente apuñaló a una mujer varias veces, según la fuente. Fue trasladada al Hospital Mount Sinai, donde se encontraba en buen estado, según las autoridades.

Minutos después de los ataques, Romo, residente del barrio de Clearing, fue electrocutado por agentes fuera del bar con una pistola eléctrica mientras sostenía un cuchillo en una mano y la pistola en la otra, según la fuente.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el lunes.