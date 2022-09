Llega a Chicago un tercer autobús con 103 migrantes enviados por el gobernador de Texas

Un tercer autobús con 103 migrantes llegó el miércoles a Chicago desde Texas, como parte de una estrategia lanzada este año por el gobernador Abbott para enviar a miles de inmigrantes a ciudades santuario como Washington, D.C, Nueva York y ahora Chicago.

La oficina de la alcaldesa Lightfoot confirmó la llegada de más migrantes y en comunicado indicaron: "La ciudad de Chicago ha recibido a otro grupo de inmigrantes recién llegados de la frontera de Texas. En asociación con nuestros colegas de organizaciones comunitarias locales, el condado Cook y el estado de Illinois, estamos brindando a estas personas y familias refugio de emergencia y servicios necesarios. Continuaremos viviendo nuestros valores como una ciudad santuario y respondiendo como corresponde. Para aquellos que deseen ayudar, visite chicago.gov/support"

Bajo la “Ordenanza de Ciudad Acogedora”, autoridades en Chicago no preguntarán sobre el estado migratorio de los llegados, no negará los servicios de la ciudad a las personas en función de su estado migratorio. La ciudad tampoco requiere que la policía local coopere con las autoridades federales de inmigración.

El primer grupo de 75 migrantes en su mayoría de Venezuela llegó a Chicago el 31 de agosto y un segundo autobús con 50 migrantes más llegó de Texas la noche del 4 de septiembre.

“Él trata de enviar seres humanos, no carga, no carga, sino seres humanos a través del país a un destino incierto”, dijo Lightfoot sobre la estrategia del gobernador Abbott. “Está fabricando una crisis humana y no tiene sentido para mí”.

La ciudad de Chicago creó un sitio web para miembros del público que quieran ser voluntarios para ayudar a los inmigrantes o donar a la causa.

Lightfoot dijo que varias organizaciones ya estaban brindando asistencia.“Somos una ciudad acogedora, por lo que siempre daremos un paso adelante y haremos lo correcto para asegurarnos de que los inmigrantes que vienen a nuestra ciudad sean bien recibidos”, dijo Lightfoot.