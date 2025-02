Revelan cartelera completa de Summerfest 2025: The Lumineers, The Killers, James Taylor y más

La tormenta invernal de Chicago del miércoles podría hacerte soñar con el verano, o tal vez, más específicamente, con el Summerfest en Milwaukee.

La cartelera completa del 2025 Summerfest, el famoso festival multigénero que se lleva a cabo durante varios fines de semana en Milwaukee, se publicó temprano el miércoles por la mañana.

Considerado como uno de los festivales de música más asequibles del país por los organizadores del evento, los fanáticos pueden ver a los artistas en varios escenarios al aire libre, incluido el American Family Insurance Amphitheater y el BMO Pavilion, con presentaciones programadas desde finales de junio hasta el feriado del 4 de julio (del 19-21 de junio, del 28 al 28 de junio y del 2 al 5 de julio.)

Algunos artistas que ya fueron anunciados para el festival de música, incluyen a Def Leppard, Hozier, Benson Boone, The Killers, Megan Thee Stallion, George Thorogood, CAKE y Chicago.

El miércoles, se dio a conocer la lista completa de los artistas que encabezan la cartelera y más. Los artistas recientemente anunciados incluyeron a The Lumineers, Dispatch, The Head and The Heart, The Psychedelic Furs y Grand Funk Railroad. La lista completa de artistas se puede encontrar a continuación:

Las entradas para Summerfest 2025 están actualmente a la venta, con diferentes pases disponibles. Las entradas de admisión general comienzan en $30, pero no incluyen entradas para espectáculos en el American Family Insurance Amphitheater.

Puedes encontrar más información sobre Summerfest aquí.