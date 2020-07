Lightfoot no descarta cerrar bares y otros servicios si sigue el alza de casos de COVID-19

Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, dijo este lunes que ella no dudaría reestablecer las restricciones que puedan ayudar a bajar la tasa de nuevos casos de mantenerse el repunte de casos de COVID-19 en la ciudad, especialmente entre jóvenes.

"No voy a retirar nada de la mesa", dijo Lightfoot en una conferencia de prensa cuando se le preguntó específicamente si consideraba revertir el permiso para el servicio en el interior de los restaurantes y bares, que se reanudó con la entrada en fase cuatro de la ciudad el 26 de junio.

"No creo que estemos aún en ese punto", prosiguió antes de añadir que está "profundamente preocupada porque empezamos a ver esta alza. Estamos empezando a ver este incremento en los casos diarios, mientras las muertes bajan, lo cual es bueno. La mayoría de los indicadores en nuestros hospitales son buenos, por lo que la acumulación de casos diarios es algo que realmente me preocupa. Y no vamos a dudar dar los pasos necesarios si seguimos viendo el crecimiento en ese número".

Illinois reportó 883 nuevos casos de coronavirus y 6 fallecidos el lunes, lo cual lleva al total estatal a 154,799 contagios confirmados y 7,193 muertos desde el inicio de la pandemia.

Mientras el índice de casos positivos del estado se mantiene en descenso, en el curso de la semana pasada tuvo un incremento para quedar en 3.03%.

Aun así, Lightfoot dice que en Chicago los números difieren del resto del estado y que continuan en buena trayectoria, aunque monitorean el alza de positivos entre personas entre 18 y 29 años.

Por eso enfatizó el llamado a la población para tomar las medidas de resguardo y a que esa población que según ella puede sentirse "invencible" esté consciente de que el virus no discrimina, mientras que ponen en riesgo a todo su entorno.