Licencias de conducir y Real ID disponibles en el Chicago Auto Show 2025

La Secretaría del Estado de Illinois estará disponible en el Chicago Auto Show 2025 para ofrecer servicios móviles a quienes necesiten hacer un trámite relacionado con licencias de conducir, renovación de placas, Real ID entre otros.

El DMV sobre ruedas prestará ofrecerá los siguientes servicios a los asistentes sin previa cita:

Obtener el Real ID

Renovaciones de licencias de conducir

Renovaciones y calcomanías de registros de vehículos

Servicios comerciales

Iniciación o registración de un nuevo negocio

Presentar la documentación anual de un negocio o buscar uno existente

Inscripción en el registro de donación de órganos y tejidos

Renovación de matrículas de autos

Aplicar por alguno de los empleos disponibles de la Secretaría de Estado de Illinois

El secretario Alexis Giannoulias, estará este sábado en el puesto del DMV en el Chicago Auto Show y recibirá al autor y educador de Illinois Dwayne Reed, quien leerá alguno de sus libros Be That Teacher, Simon B. Rhymin’ y All Good in the Hood a los niños y las familias que asistan, informó la secretaría en un comunicado.

"Para los visitantes más jóvenes, la oficina ofrecerá etiquetas con los nombres de las placas de matrícula de Illinois como recuerdo y contará con aros de baloncesto Pop-A-Shot, libros para colorear gratis y otras actividades para niños", de acuerdo con el comunicado de prensa.

El Chicago Auto Show 2025 comenzó el viernes 7 de febrero hasta el lunes 17 de febrero en McCormick Place, ubicado en 2301 S. King Drive, Chicago.

Para más información sobre este evento puedes ir al siguiente enlace.

Se acerca la fecha límite para sacar el Real ID

A partir del 7 de mayo el gobierno federal exigirá a los residentes de Illinois que vuelen dentro del país que utilicen un pasaporte estadounidense válido o una Real ID de Illinois para abordar un avión.

El programa, parte de la Ley Real ID, fue aprobado por el Congreso en 2005 después de la publicación del Informe de la Comisión del 11 de septiembre en un esfuerzo por aumentar la seguridad de los documentos de identificación, haciéndolos más difíciles de duplicar.

"Una licencia de conducir que no sea Real ID o una identificación estatal seguirán siendo válidas para fines de identificación general hasta la fecha de vencimiento impresa en la licencia o identificación", dijo un portavoz de la oficina del Secretario de Estado de Illinois. "Sin embargo, si la persona va a volar dentro del país el 7 de mayo o después, deberá presentar a la TSA una Real ID o un pasaporte".

Según la oficina del Secretario de Estado de Illinois, la tarjeta identificación Real ID debe obtenerse visitando un DMV con cita previa. Una vez obtenida, la tarjeta Real ID conserva la fecha de vencimiento de una tarjeta que no sea Real ID, dijo la oficina.

¿Para qué necesitas tener un Real ID?

Además de los vuelos nacionales, también se exigirán las Real ID para entrar en instalaciones federales y estatales, incluidos los juzgados y las prisiones. También serán necesarias para entrar en instalaciones seguras como las centrales nucleares.

Todos los residentes mayores de 18 años que tengan la intención de volar dentro del país o entrar en este tipo de instalaciones deberán obtener tarjetas que cumplan con la Real ID.

¿Qué documentos necesitas para obtener una Real ID?

Para solicitar una identificación real en Illinois, necesitarás los siguientes documentos, según la oficina del Secretario de Estado de Illinois:

Comprobante de identidad y ciudadanía estadounidense o estatus legal

Traiga uno (1) de los siguientes documentos: un certificado de nacimiento estadounidense original o una copia certificada; un pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte; un Documento de Autorización de Empleo, Formulario I-766; una Tarjeta de Residente Permanente, Formulario I-551; o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y Formulario I-94 aprobado.

Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de documentos de identificación aceptables.

Prueba de número de Seguro Social (SSN) completo

Traiga uno (1) de los siguientes documentos: una tarjeta de Seguro Social; W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con su nombre y SSN completo; Formulario SSA-1099; o Formulario No SSA-1099. Se requieren documentos originales.

Comprobante de residencia

Lleva dos (2) documentos de residencia: Esto incluye documentos como una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler, una factura de hipoteca o un documento médico.

Se requieren documentos en papel. No se aceptan imágenes de un teléfono celular, pero puede imprimir la imagen (por ejemplo, un extracto bancario) y proporcionar la copia impresa. Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de documentos de identificación aceptables.

Comprobante de firma

Esto incluye documentos como tarjeta de crédito/débito, cheque cancelado o DNI de Illinois vigente.