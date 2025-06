Liberan a madre colombiana tras ser detenida por ICE junto a su bebé

Una madre junto a su bebé de tan solo 7 meses se encuentran en libertad luego de haber sido arrestadas por agentes de inmigración el día de su cita con un juez.

"Feliz porque estamos juntos porque no pasó nada. Ya estamos aquí en la casa", así es como se siente Valentina Galvis tras su liberación tras haber sido detenida junto a su bebé a las afueras de una corte de inmigración.

"Me asusté mucho, pero lo único que pasaba por mi cabeza es que no me separaran de mi bebé", comentó Galvis.

Esta madre de origen colombiana fue arrestada el 5 de junio luego de que un juez, según su abogado, desestimara su caso de asilo el mismo día de su audiencia.

"Yo sé qué significó la desestimación del caso, significó un arresto en la sala. Yo intenté representarla, pero el juez no me lo permitió", sostuvo William McLean, abogado de Galvis.

"Estuve en un hotel cerca del aeropuerto. Siempre estaban cuidándome dos personas. Yo solo me comuniqué con él el dia que me arrestaron", comentó Galvis.

Después del arresto y por medio de un proceso legal, el abogado tuvo un encuentro con un juez para pedir la liberación de Valentina.

"El juez nos dio dos semanas para dar reportes y extendió un amparo en su deportación de ella por 14 días, pero esta tarde me informó que los dos fueron dejados ir", indicó McLean.

Para César Arias, pareja de Valentina y padre del pequeño, fueron 4 días de calvario.

"Era una incertidumbre de que no estuvieran aquí sin saber qué podría haber pasado con ellos", expresó Arias.

Por ahora, esta madre quien está de regreso a su hogar, salió bajo monitoreo electrónico.

"Siento que pueda pasar algo, me siento mal, como vigilada que en cualquier sitio donde yo esté puedan ir por mí y arrestarme", dijo Galvis.

El proceso con Valentina sigue. Por lo pronto, esperan que el próximo lunes le puedan regresar el pasaporte de su niño quien es ciudadano estadounidense.