Legislatura de Indiana aprueba controversial proyecto de ley sobre la frontera con Illinois

Un proyecto de ley que permitiría a los legisladores de Indiana explorar la posibilidad de acoger a los condados de Illinois que deseen separarse del estado se dirige al despacho del gobernador.

El jueves, el Proyecto de Ley 1008 de la Cámara de Representantes de Indiana superó su último obstáculo legislativo al ser aprobado por la Cámara, que aprobó las enmiendas del Senado estatal.

Con la firma del presidente de la Cámara de Representantes, Todd Huston, quien originalmente propuso el proyecto de ley, la medida pasará ahora al despacho del gobernador Mike Braun para su aprobación final.

El proyecto de ley surge después de que un grupo de más de 30 condados de Illinois votara sobre referendos consultivos para romper vínculos con la Tierra de Lincoln, con la idea de separarse de Chicago y el condado de Cook y formar su propio estado o que el condado de Cook se convierta en su estado de origen.

Para ello, la legislatura de Indiana elaboró ​​un proyecto de ley que establecería una "comisión de ajuste de límites entre Indiana e Illinois", que exploraría la idea de incorporar a los condados de Illinois que deseen separarse del estado como nuevos condados de Indiana.

El proyecto de ley buscaría crear una comisión compuesta por cinco representantes de Indiana y cinco de Illinois, encargada de evaluar la ubicación del límite entre ambos estados y si se permitiría la anexión de Indiana a los estados que deseen separarse de Illinois.

La medida enfrenta un futuro incierto, ya que requiere que Illinois apruebe una legislación similar, algo improbable dado que los demócratas cuentan con una supermayoría en ambas cámaras de la Asamblea General estatal.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, desestimó los rumores de que Indiana le arrebate condados a Illinois, calificándolos de "artimaña".

"No va a suceder", declaró recientemente. "Pero diré simplemente que Indiana es un estado de bajos salarios que no protege a los trabajadores, un estado que no brinda atención médica a las personas cuando la necesitan, por lo que no creo que sea muy atractivo para nadie en Illinois".

En los últimos años, más de 30 condados de Illinois, incluido el condado de Iroquois, han aprobado referendos no vinculantes para determinar si dichos condados deberían explorar la posibilidad de formar su propio estado o simplemente romper vínculos con el condado de Cook.

Todos los condados que han considerado el referendo no vinculante lo han aprobado. El referendo pregunta a los residentes del condado si sus funcionarios deberían coordinarse con los de otros condados para explorar la posibilidad de que el condado de Cook se convierta en su propio estado o de romper vínculos con Illinois.

El razonamiento detrás de los referendos, según los partidarios, es que la ciudad de Chicago y el condado de Cook tienen un impacto considerable en las políticas promulgadas por la legislatura estatal, y los condados rurales comparten intereses diferentes que no se ven representados por las acciones de la Asamblea General.

Muchos expertos legales han expresado su escepticismo sobre el éxito de tal esfuerzo en numerosos frentes. Para empezar, los legisladores de Illinois e Indiana tendrían que ponerse de acuerdo sobre el territorio que se transferiría entre los dos estados, y de llegarse a ese acuerdo, el Congreso de los Estados Unidos tendría que para aprobar la medida, ya que tiene la última palabra en todos los debates fronterizos entre estados.