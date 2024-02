Legisladora presenta iniciativa para el control de la renta en Illinois

La senadora estatal Natalie Toro, presentó una iniciativa que busca reformar la ley actual sobre el incremento de la renta en Illinois. La propuesta SB 3488 limitará el valor del alquiler a la hora de renovar el contrato de arrendamiento con el propietario.

“Es un tema complicado pero yo creo que todos debemos vivir de una manera estable, si que debe haber algún tipo de solución”, dijo Alex Segura que renta vivienda.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La ley actual en Illinois, prohíbe que los gobiernos locales pasen ordenanzas para el control de la renta. Por lo que el dueño de la propiedad puede incrementar el arriendo dependiendo a sus necesidades y siguiendo algunos requisitos.

Illinois incrementó la renta en 2023 en un promedio del 3.4 por ciento según Apartments.com.

“Mayormente en los contratos que yo tengo son de un año y pues se hace un ajuste de 100 dólares, 50 dólares, dependiendo de cómo nos veamos afectados en la alza de impuestos”, dijo Rodolfo Alvarez, un propietario.

Alvarez, dueño de apartamentos en el vecindario de Pilsen, comenta que antes de debatir una iniciativa como estas, los legisladores deberían nivelar los costos de los impuestos.

“Deberían hacer una moción para que se congelaran los impuestos y poder llegar a un tope en el costo de las rentas, porque como nos explicamos que las rentas se controlen a un nivel pero los impuestos se disparan cada año”, dijo Alvarez.

Para Luis Angel, quien dice que es un ciudadano con salario regular, el control de rentas beneficiaría su bolsillo y pondría en orden a los dueños de propiedades.

“Un control para mantener. Aunque a la propiedad no le hagan nada, no lo arreglan, no lo hagan mejor, la renta sigue subiendo”, dijo Luis Angel.

La iniciativa fue presentada la semana pasada y aún no ha comenzado su primer debate.