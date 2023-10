Latinoamericanos celebran sus culturas y raíces en el Festival de Danza en Chicago

Este artículo fue publicado como parte de una colaboración entre Telemudo Chicago, NBC Chicago y DePaul University para amplificar el trabajo de estudiantes de periodismo.

CHICAGO - Bailarines de toda la ciudad se unieron y mostraron sus raíces latinas en el primer Festival de Danza Latino de Chicago (CLDF) el pasado 30 de septiembre, organizado por el Centro Cultural Latino Internacional de Chicago (ILCC). El festival se llevó a cabo en diferentes lugares, uno de los cuales fue Humboldt Park, e incluyó a 37 grupos de baile con de 16 países latinoamericanos diferentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El ILCC es una organización multidisciplinaria pan-latina que organiza una variedad de eventos, incluido el Festival de Cine Latino de Chicago. Mateo Mulcahy, el subdirector ejecutivo de ILLC, dijo que comenzaron a planificar el festival de danza después de darse cuenta de que no había otro festival de danza en la ciudad que ofreciera una vista “completa” de todas las culturas latinas y sus bailes.

“En los últimos años, hemos hecho un esfuerzo consciente por diversificar nuestra programación”, dijo Mulcahy. “Hemos presentado mucha música, danza, teatro y comedia, pero lo hemos ampliado significativamente”, agregó.

Los diversos tipos de bailes latinos presentados en el festival incluyeron bailes tradicionales y folclóricos, modernos y otros populares como salsa, merengue, bachata, samba y tango. Casi todos los bailes fueron coreografiados por latinos, una estrategia de Mulcahy para “asegurarse de incluir a toda nuestra comunidad de baile latina”.

Pepe Vargas, el director ejecutivo y fundador del centro cultural, indicó que al trabajar junto a Mulcahy, su visión era que el evento “nos uniera”.

“Las grandes diferencias que vemos entre nosotros residen en la riqueza de nuestras culturas”, dijo Vargas. “Descubrimos eso con la música, el cine, la poesía y la danza. Hay tanta diferencia incluso dentro de cada país”, añadió.

Miembros del Grupo de Baile Laurini Hati Garifuna estuvieron entre los que compartieron su cultura cuando subieron al escenario “¡Súbelo!” en el Picnic Mundial por la Paz el mes pasado.

El grupo de baile se formó en 2010, compuesto por una variedad de percusionistas, cantantes y bailarines especializados en varios bailes culturales, según dijo Fidelis Huestes, miembro del grupo de baile.

El Hunguhungu, un baile oscilante, fue uno de los bailes que el grupo presentó en el festival. También incluyeron Punta, que es el baile más popular, según los miembros del grupo, el Chumba, que es similar a la salsa, y un baile combinado que es una mezcla de Hunguhungu y Punta.

Laruni Hati Garifuna se había presentado en varios eventos en el área de Chicago antes de la pandemia y se reunieron para el festival, dijo Huestes. La mayoría de sus bailes son beliceños-americanos pero tienen raíces en Honduras y Guatemala.

Huestes comentó que estaba emocionada de participar en el festival y compartió la importancia de la participación del Grupo de Baile Laruni Hati Garifuna.

“Fue una muestra de nuestra cultura y para que la gente sepa que Belice es parte de América Latina y que es el único país de habla ingles en América Latina. También mostrando que hay diferentes culturas en Belice en sí… Estoy totalmente emocionada y sé que otras personas están emocionadas de vernos en el escenario… Queremos asegurarnos de que la ciudad de Chicago sepa que todavía estamos aquí y que existimos”, dijo Huestes.

El grupo de baile del Centro de Artes Peruanas también participó en el festival.

Rubén Pachas, el director del Centro de Artes Peruanas, y su esposa y co-fundadora, Jessica Loyaga, han estado enseñando danza peruana a estudiantes en las escuelas públicas de Chicago. Su objetivo ha sido promover la cultura peruana desde que emigraron de Perú en 2005, dijeron.

Tanto Pachas como Loyaga son profesores de arte y trabajaron en la educación pública durante siete años en Perú. Cuando llegaron a Chicago, comenzaron a enseñar en CPS. Luego, abrieron su organización de baile, dijo Pachas.

Pachas y su esposa formaron el grupo de baile con sus estudiantes actuales y antiguos. El grupo de baile le dio a Pachas la oportunidad de enseñar a jóvenes de diversas edades y nacionalidades sobre la cultura peruana a través de la danza, indicó.

“El grupo tiene la característica de ser un grupo de bailes indígenas prehispánicos, pero también realizamos bailes coloniales y postcoloniales, que abarcan todos los bailes de la era republicana”, dijo Pachas.

A través de este grupo de baile, Pachas y su esposa no solo educan a sus estudiantes, sino que también los ayudan a construir su autoestima.

“Es lo que hace el baile. Te da seguridad en ti mismo y aumenta tu autoestima”, dijo Pachas. “Te muestra que puedes hacer cualquier cosa, no solo bailar, sino muchas cosas. Eso me hace sentir feliz… eso es lo que el baile ha hecho por mí. Cuando era joven, aprendí muchos valores de las culturas indígenas, y por eso me interesé en promoverlos”, agregó.

Pachas comentó que ha tenido la oportunidad de ver cómo sus estudiantes aumentan su autoestima mientras les enseña bailes indígenas tradicionales de Perú. Cuando era niño, Pachas viajó y vivió con comunidades indígenas en Perú y pudo aprender estos bailes de ellos.

Compartir estos valores ayuda a Pachas a mantener vivas las tradiciones de las culturas indígenas entre las generaciones más jóvenes.

“Eso es lo que enseñaba en Lima, Perú, y eso es lo que hemos enseñado aquí en las escuelas… así es como las culturas indígenas aprendieron, a través de la transmisión de valores, la transmisión de conocimientos”, dijo Pachas. “Eso es lo que hacemos, transmitimos esto a través de prácticas, conocimientos, y ellos lo recogen, lo desarrollan y lo adaptan a sus vidas”, añadió.

El centro cultural planeó cuatro fechas para celebrar el festival en diferentes vecindarios de Chicago, dijo Mulcahy.

El festival comenzó en la Escuela de Música Folklórica de Old Town en el North Side. Luego se expandió al Centro Logan de las Artes en el South Side, y el evento más reciente se celebró en el Picnic Mundial por la Paz en Humboldt Park en el North-West Side. Su último evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis en 4046 W Armitage Ave. el 12 de octubre.