Pese a cambios en La Villita Discount Mall, mexicana apuesta a su negocio de trajes de fiesta

La bandera mexicana que una vez adornó el emblemático Little Village Discount Mall en La Villita ya no está. Ahora hay menos vendedores ambulantes de elotes, aguas frescas y algodónes de azúcar afuera de la plaza que ahora luce un aspecto gris y amarillo industrial.

Dentro del centro comercial, ahora la mitad del tamaño que solía ser, filas de ropa infantil intrincadamente tejida y accesorios religiosos tradicionales adornan la pequeña tienda de Bertha Verónica Ramírez.

Le puso como nombre ‘Vero’s Kids and Hulama’, que incluye su nombre y el de la tienda de su esposo. Querían honrar sus sueños y logros cuando las abrieron hace 26 años.

“Puede ver sin compromiso amiga, tenemos todo tipo de vestimentas para sus fiestas y comuniones”, les dice Ramírez a las personas mientras pasan.

Hoy en día, todavía espera pacientemente que los clientes entren a su tienda mientras observa las interminables filas de ropa en el centro comercial que es una réplica de un tianguis en México. Excepto que ahora es más callado. Hay menos tiendas y menos clientela.

A pesar de los cambios en el centro comercial que obligaron a muchos dueños de negocios inmigrantes a salir cuando los nuevos propietarios anunciaron renovaciones inevitables, y con ello alquileres más altos, Ramirez optó por mantener su tienda abierta.

Para ella, esta resistencia significa honrar el sueño que la llevó a convertirse en una empresaria y su compromiso como madre, dijo.

Ramírez, de 47 años, se mudó a Chicago de Guanajuato, México, a los 18 años. “Vine con muchas esperanzas y sueños cuando dejé mi país para venir a trabajar, y eso fue lo que me motivó a tener mi propio negocio”, dijo.

Pero los cambios en el centro comercial y la plaza que lo rodea en La Villita han sido drásticos.

CAMBIOS EN LA VILLITA

Recordaba los fines de semana cuando las filas dentro del centro comercial estaban llenas de compradores y sus charlas se entrelazaban con la música mexicana que sonaba de fondo.

Todo eso comenzó a cambiar en 2020 cuando Novak Construction anunció que había comprado The Little Village Plaza, el centro comercial adyacente al arco que a menudo caracteriza a la comunidad mexicana en Chicago.

Durante casi tres años, los dueños de negocios inmigrantes y los activistas comunitarios lucharon por preservar el centro comercial y otros negocios en la plaza, pero sus esfuerzos fracasaron.

En marzo de 2023, casi 50 vendedores se vieron obligados a abandonar sus tiendas para que comenzaran las renovaciones. Pero otros 60 vendedores, incluida Ramírez, lograron quedarse, según informes.

Esto se debió a que el centro comercial se dividía en dos partes y era gestionado por dos compañías de arrendamiento. Solo una de ellas aceptó el acuerdo con el nuevo propietario tras las renovaciones.

PK Mall fue la compañía de arrendamiento que no renovó su contrato con Novak. Pilsen Plaza Corp., propiedad de Kyunhee Park, firmó un nuevo contrato de arrendamiento de 10 años para continuar alquilando espacios a los vendedores que operan en el centro comercial.

Sin embargo, el nuevo trato significaba alquileres más altos y espacios más pequeños para los vendedores.

La tienda de Ramírez estaba ubicada dentro de la parte del centro comercial que fue demolida, pero encontró una manera de quedarse. Cuando trasladó su tienda al espacio restante del centro comercial, tuvo que pasar de 40 pies cuadrados a solo 20 pies cuadrados.

La gentrificación del centro comercial y la pérdida de espacio la han hecho perder clientes y dinero, dijo.

En los últimos meses, tuvo que despedir a dos de sus vendedores porque las ventas son bajas, dijo Ramirez. Su esposo Armando Porras, quien también administra una tienda de artículos de fútbol dentro del centro comercial, cuenta con la ayuda de solo un empleado.

Eso significa que los dos trabajan los siete días de la semana lejos de sus hijos.

“Me entristece dejar a mis cuatro hijos en casa y no poder proporcionarles toda mi atención, todo mientras trato de mantenerme al tanto de mi negocio”, dice Ramírez. “Gracias a Dios, he tenido el apoyo de mis hermanas y familiares que me han alentado a perseguir mis sueños empresariales”.

Esta es la realidad para varias madres trabajadoras inmigrantes en todo Estados Unidos. El informe de 2021 del Center for American Progress sobre las mujeres inmigrantes en la fuerza laboral explora cómo su participación es esencial para la subsistencia y el bienestar de sus familias.

El informe también muestra que el 33.6% de las madres inmigrantes son los principales sostenedores de sus familias, ya sea como madres solteras que trabajan o como mujeres casadas que ganan tanto o más que sus esposos. Este número aumenta al 36.3% para las madres latinas como Ramírez.

A pesar de estos desafíos que Ramírez ha enfrentado en los últimos años, ella anima a las mujeres a adentrarse en el mundo empresarial.

“El emprendimiento y el trabajar duro es hermoso, especialmente poder gastar tu propio dinero”, dijo Ramírez. “Ya sea que estés en este país o donde estés, las mujeres deben trabajar duro para no depender de nadie”.

Algunos de sus clientes aprecian la amabilidad y la resiliencia de Ramírez por mantener la tienda abierta.

Alma Ramírez es clienta de la tienda desde 2004 cuando se convirtió en madrina y bautizó a varios hijos de familiares y amigos.

“Bertha Verónica tiene una forma de atender a sus clientes de una manera tan amigable. Por eso amo su servicio y sigo volviendo a su tienda”, dijo Alma Ramírez.

Mientras Ramírez espera ansiosamente que los clientes pasen, sacude los vestidos de su tienda y quita el polvo de las biblias blancas y las velas dentro de las cajas.

Dice que permanece llena de esperanza.