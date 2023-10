La policía de Chicago advierte sobre un pirómano en serie que apunta a las decoraciones de Halloween en el lado norte

La policía de Chicago está advirtiendo a los residentes de algunos vecindarios del lado norte que estén en alerta ante un presunto pirómano que apunta a las decoraciones de Halloween.

La policía dice que se reportaron ocho incidentes en Lincoln Square, Roscoe Village y North Center en las primeras horas de la mañana entre el 4 y el 16 de octubre.

En un caso, el sospechoso prendió fuego a un fardo de heno en el porche delantero de una casa en la cuadra 3600 de la avenida North Hoyne, que rápidamente se extendió hasta engullir la entrada principal.

Cinco niños y cuatro adultos estaban dentro cuando comenzó el incendio alrededor de las 3:30 a.m. el lunes por la mañana.

Aunque todos pudieron salir sanos y salvos, el dúplex, que alberga a varias familias, ahora es inhabitable mientras se realizan las reparaciones.

"El hecho de que hayan sido ocho me sorprende mucho y me pone nervioso, porque también tengo decoraciones de Halloween en mi porche", dijo un vecino que no quiso ser identificado.

Los residentes ahora se preguntan si deberían colocar alguna decoración.

"¿Tengo que guardarlo lejos de mi porche? Que es algo en lo que normalmente no tienes que pensar", dijo Marc Wasserman, residente de Lincoln Square.

"Es bastante horrible. Parte de la razón por la que me gusta tanto este vecindario es que todos disfrutan de las fiestas".

Una cámara de vigilancia capturó al sospechoso en el acto en Roscoe Village. El video lo muestra prendiendo fuego a una decoración en un porche en la cuadra 2200 de Roscoe Street.

Momentos después, se puede ver al propietario apagando el incendio.

"Es bastante impactante, inquietante", dijo Chloe Delvalle, residente de Roscoe Village, a NBC Chicago.

"Parece que está arruinando la diversión de la decoración de Halloween".

La policía busca a un hombre de aproximadamente seis pies de altura, de entre 35 y 40 años, de complexión delgada, barba y bigote. La policía dice que en ese momento lo vieron usando anteojos, una chaqueta negra, jeans azules y llevando una bolsa de mensajero.

Están alentando a los vecinos a revisar y preservar los videos de vigilancia y a alejar las decoraciones exteriores de las estructuras.

A continuación las horas y fechas de los incidentes reportados: