La natación en aguas abiertas en el río Chicago se llevará a cabo por primera vez en más de 100 años

Después de 12 años de planificación, los organizadores dicen que un nado en aguas abiertas en el río Chicago se llevará a cabo en septiembre, después de recibir la aprobación de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los nadadores pueden dudar en saltar inmediatamente a las aguas turbias del río, ya que algunos expresan su preocupación por las bacterias de las aguas residuales no tratadas. En los días lluviosos, puede producirse contaminación del agua de escorrentía y los nadadores pueden toparse con el tráfico de embarcaciones.

"No queremos animar a la gente a nadar en el río porque quieren asegurarse de estar a salvo", dijo Margaret Frisbie, de Friends of the Chicago River, una organización sin fines de lucro centrada en la salud del río.

Es por eso que los organizadores establecieron planes para garantizar la calidad y la seguridad del agua, antes de la natación en aguas abiertas, la primera en el río Chicago en más de 100 años.

Harán un seguimiento de la calidad del agua cada 15 minutos, utilizando datos del Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua del Gran Chicago y el centro de innovación del agua sin fines de lucro Current.

"Vamos a ser lo más transparentes posible con respecto a la calidad del agua. Al final del día, si un nadador simplemente no se siente cómodo metiéndose en el río Chicago, entonces lo entendemos", dijo Doug McConnell, un nadador de renombre mundial y organizador del evento.

En el caso "improbable" de un desbordamiento combinado de alcantarillado, donde las aguas residuales se vierten en las vías fluviales, los organizadores cancelarían el evento, dijo McConnell.

Frisbie dijo que la calidad del agua del río Chicago ha mejorado a lo largo de los años y ve la natación en aguas abiertas como parte de un "cambio cultural" en las vistas del río.

"Demuestra que el río es un lugar donde la gente puede recrearse de manera segura", dijo Frisbie.

El 22 de septiembre, el río Chicago estará cerrado a todo el tráfico de embarcaciones comerciales y recreativas, dicen los organizadores.

Se espera que quinientos nadadores participen en el Chicago River Swim, que comienza entre los puentes de las calles Clark y Dearborn y navegará por un circuito entre State Street en el este y Wolf Point en el oeste. Pueden optar por nadar una milla o dos millas.

Las solicitudes se abrieron el martes y 100 nadadores se inscribieron el primer día, dijo McConnell. La solicitud incluye un "cuestionario riguroso" sobre la experiencia en natación para encontrar atletas calificados, dijo.

"Estamos buscando personas que hayan hecho triatlones, donde la etapa de natación sea comparable a esta", dijo McConnell.

Las ganancias de Chicago River Swim también apoyarán programas locales para aprender a nadar para jóvenes en riesgo.

El evento también recauda fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

"La natación es un contraste perfecto con la ELA, donde la persona comienza a perder el control de sus músculos", dijo McConnell.

McConnell no es ajeno a estos esfuerzos. Completó un circuito de 29 millas alrededor de la isla de Manhattan en Nueva York. Ve el río Chicago como un "ejemplo perfecto" de esa experiencia.

"Qué manera única de celebrar ser de Chicago", dijo McConnell. "Todos hemos caminado por los hermosos edificios y puentes y el río mismo".