Juegos de apertura para el béisbol de Chicago: White Sox y Cubs juegan en casa

Después de una larga pausa, el béisbol de Chicago estará en pleno apogeo este viernes porque ambos equipos de béisbol de Chicago finalmente regresan al campo con sus primeros partidos en casa. Pero este verano las cosas serán muy diferentes a medida que comience la temporada en medio de la pandemia.

Los equipos 'del norte' y 'del sur' de Chicago se disputarán una serie de tres juegos en Chicago con partidos los viernes, sábado y domingo.

Los Cachorros se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee en 'Wrigley Field' y los Medias Blancas se enfrentarán a los Mellizos de Minnesota en el estadio 'Guaranteed Rate Field'. Ambos juegos comenzarán este viernes a las 6:10 p.m.

A diferencia de los tradicionales juegos de apertura en casa, no habrá cierres de calles en Chicago ya que los fanáticos no pueden ingresar a los estadios. Las populares terrazas que rodean el estadio 'Wrigley Field' estarán limitados al 25% de su capacidad y la zona comercial que está afuera del estadio, conocida como 'Gallagher Way', también estará cerrado.

A los bares que rodean ambos estadios ya no se les permitirá servir a los clientes en el interior, ya que la ciudad aumentó ciertas restricciones a partir del viernes, como medida para evitar la propagación del coronavirus. Los restaurantes también se verán obligados a limitar la capacidad de cada mesa a seis personas.

Pero el regreso del béisbol no será el único centro de atención durante estos primeros partidos del viernes.

Antes de que los Cachorros salgan al campo, el equipo planea realizar un minuto de silencio previo al juego en honor a los héroes de la salud y como un reconocimiento solidario del movimiento 'Black Lives Matter', en apoyo a la comunidad afroamericana.

La canción original del joven cantante de gospel Keedron Bryant "I Just Wanna Live" también sonará en el estadio Wrigley. En ese lugar estará cantando un emotivo tema sobre lo que significa ser un joven afroamericano en el mundo de hoy.

Los White Sox también anunciaron que el equipo planea compartir imágenes para apoyar la lucha contra la injusticia racial, la violencia y la desigualdad, informó NBC Sports Chicago.