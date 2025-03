Jubilados reciben misteriosos depósitos de $6,000 en cuentas de seguro social

Si recibe un pago sorpresa de aproximadamente $6,000 en su cuenta bancaria de la Administración del Seguro Social, ¡es legítimo! NBC 5 Responds ha estado recibiendo noticias de jubilados que dicen haber recibido el dinero extra, pero desconocen el motivo.

Esto se debe a la Ley de Equidad en la Seguridad Social, que entró en vigor a principios de este año. Esta ley eliminó dos normas anteriores que reducían los beneficios de la seguridad social para ciertos jubilados que también reciben ingresos por pensión.

Aproximadamente 3 millones de personas pueden esperar recibir el dinero. El pago promedio es de $6,710.

Según la Administración del Seguro Social, "…solo las personas que reciben una pensión basada en un trabajo no cubierto por el Seguro Social podrían ver aumentos en sus beneficios. La mayoría de los empleados públicos estatales y locales (alrededor del 72%) trabajan en empleos cubiertos por el Seguro Social, donde pagan impuestos y no se ven afectados por la Ley de Protección al Empleo (WEP) ni la Ley de Protección al Empleo (GPO). Estas personas no recibirán un aumento en sus beneficios debido a la nueva ley".

La Administración del Seguro Social también advierte sobre posibles estafas que podrían surgir como resultado de los pagos.

La SSA afirma que "nunca solicitará ni exigirá que una persona pague por asistencia ni que sus beneficios se inicien, aumenten o se paguen retroactivamente. Cuelgue y no haga clic ni responda a nadie que le ofrezca aumentar o acelerar los beneficios".