Jóvenes de Chicago compiten en carros eléctricos que ellas armaron

Este sábado 45 jóvenes entre 13 y 18 años de edad compitieron en una carrera de autos eléctricos en los que han estado trabajando por días, mientras pusieron en práctica y aprendieron sobrela ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas con la finalidad de inspirar a seguir carreras en esas ramas.

Nueve equipos de mujeres manejaron go-karts eléctricos que fueron armados por ellas mismas en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago como parte del programa Comed Ev Rally.

“Nunca había trabajado en un carro eléctrico, y este fue interesante aprender cómo poner las baterías, como poner los cables, como usar herramientas que nunca había usado”, dijo Emily Romano, una de las participantes.

Una carrera que fue exclusiva para 45 mujeres que les permite explorar el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas conocido como STEM.

“Me siento muy empoderada de que hay más mujeres que están interesadas en STEM porque yo antes cuando era más chica y me interesaban las robóticas la mayoría de mis equipos eran de hombres.”, dijo Romano.

Las participantes compitieron manejando go- karts eléctricos construidos por ellas mismas con la ayuda de sus mentores de ComEd.

“Empezamos poniendo las cosas principales del carro, las llantas, enseñándoles a las chicas cada parte del vehículo para que se familiaricen y también puedan conocer el vocabulario que se usa en las carreras de STEM”, dijo Ana Manzanares, gerente senior de COMED y mentora.

“Sabemos que el futuro está en estas áreas y realmente queremos que más mujeres entren a estas carreras y participen en esto”, agregó Marco Azuzena, del departamento de comunicación de COMED.

Las participantes se dividieron en coloridos equipos y fueron animadas por familiares que estuvieron a lo largo de la pista e incluso una estrella de cine.

“I am here to support them and I am in Awe of what they do what they have been able to accomplish is crazy”

“Estoy aquí para apoyarlas y estoy asombrada de lo que hacen, lo que han podido lograr es una locura”, dijoXóchitl Gómez: actriz de Marvel.

Hoy son estudiantes poniendo en práctica lo que han aprendido pero el día de mañana podrían ser ingenieras.

“Pienso que con la gente que he conocido tengo más oportunidades y más conexiones que me pueden ayudar para ser lo que yo quiero ser”, dijo Romano.