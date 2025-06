Pocos jornaleros salen a las calles de Chicago a buscar trabajo ante temores por ICE

Este martes, Telemundo Chicago se dio la tarea de visitar aquellos lugares donde usualmente se paran los inmigrantes a conseguir trabajo.

Decidí salir hacer un recorrido por algunos puntos claves de Chicago donde inmigrantes salen a buscar su sustento diario, mi primera parada fue el Home Depot de Chatman donde por lo general cerca de 60 jornaleros salen todos los días para ir a trabajar en construcción o en labores de limpieza.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En otro reportaje que hicimos sobre el mismo tema en octubre del 2024 se pudo ver una gran cantidad de personas de diferentes nacionalidades quienes esperaban a que viniera alguien en un auto y les ofreciera trabajo.

Sin embargo, el panorama de hoy es otro. Lo más que hay son calles desocupadas y solo unos cuantos en las esquinas esperando por una oportunidad de trabajo.

"Aquí nosotros vivimos con un miedo constante...que las personas...¡un carro, cuidado!...pendiente que ICE...pendiente. Vivimos corriendo, pendiente de todos los carros. Si yo no salgo a buscar trabajo, ¿quién me va a mantener? ¿quién me va ayudar a pagar mis facturas? Mis niños comen", dijo Ángel, un inmigrante quien busca trabajo.

De ahí nos fuimos a otro Home Depot, ubicado en Lincolnwood, y no había nadie. Durante el recorrido, encontré a dos inmigrantes de origen venezolano y, aunque no quisieron dar entrevista frente a cámara, nos dijeron que eran muy pocos los que pasaban por el área a buscar trabajo y pocos los que ofrecían trabajo.

Mientras alistábamos la cámara, fuimos testigo del momento cuando un conductor les gritó: ¡ ICE viene, ICE viene! Y en ese instante tomaron sus biciletas y salieron corriendo.

Ana Gil, directora de la Alianza para Venezolanos en Chicago, comentó que esta situación puede generar inestabilidad para la economía familiar.

"Eso está creando mucho más temor, mucha más incertidumbre, mucho más miedo. Claro, ya hay más incertidumbre con los permisos de trabajos y se puede generar una proliferación crítica cuando yo no puedo trabajar cuando no le puedo dar de comer a mis hijos", indicó Gil.

Ana Gil añadió que muchos comenzarán a acudir a centros de comida para recibir asistencia. Nos dimos en la tarea de visitar uno que está ubicado en Rogers Park y aunque intentamos hablar con algunos inmigrantes en la línea prefirieron no hacerlo por miedo a que ICE llegara al lugar.

"Hemos tenido situaciones donde tuvimos que llevarles comida a las familias porque se negaban rotundamente a salir a la calle por temor con niños", compartió Gil.

Terminamos nuestro recorrido en este centro de distribución de comida donde un voluntario nos confirmó que ha visto un incremento de inmigrantes de todas las nacionalidades llegando a pedir ayuda por lo que dijeron que estarán aquí para atender las necesidades.