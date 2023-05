Johnson propone planes para mejorar cuidado de la salud mental en Chicago

Desde inicios de su campaña electoral, Brandon Johnson ha dicho que lo que quiere para su familia es lo que quiere para Chicago. Es por esto que varias de sus principales promesas incluyen: un plan de vivienda asequible y segura, comunidades escolares más fuertes y mejorar el cuidado de salud mental.

De acuerdo con el alcalde electo, cada persona merece tener un techo donde vivir sin importar su estatus migratorio o nivel de ingreso.

Su plan para lograrlo es apoyar la campaña “Traer Chicago a casa” (“Bring Chicago Home), reformar la ordenanza de zonificación de la ciudad para permitir viviendas de apoyo y refugios por derecho, construcción de viviendas asequibles y detener el desplazamiento o gentrificación y trabajar con propietarios que están atrasados en sus hipotecas.

“Tenemos que mirar a largo plazo para asegurarnos de tener viviendas asequibles como un camino a la compra. Tenemos que reabrir los minutos de salud mental, esas son dinámicas que van a tomar tiempo”, dijo tras ganar la elección.

‍Para Johnson, quien fue maestro de las escuelas públicas de Chicago y organizador del sindicato de maestros de la ciudad, es primordial invertir en las escuelas, reforzar la educación bilingüe y santuario en las instituciones públicas, ampliar alianzas con las universidades públicas y programas de formación de maestros.

Sobre el cuidado de la salud mental, Johnson propone el plan “Tratamiento, no trauma”, consiste en reabrir las clínicas de salud mental que fueron cerradas en administraciones pasadas.

Profesionales del área en este tema reaccionaron. “Espero que estos centros se abran pronto, pero sé que no es la última respuesta, no es la solución. No solamente es abrir los centros y terminamos, es continuar trabajando con la comunidad”, dijo Carlos Alberto Millán, del proyecto resurrección.