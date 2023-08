Johnson dice que están trabajando sobre quejas de residentes por migrantes

El alcalde Brandon Johnson pronto llegará los primeros 100 días al frente de la ciudad de Chicago, en los que ha tenido que enfrentar varios retos como por ejemplo la crisis de migrantes.

Johnson dice sentirse satisfecho y defiende las acciones de su gestión de gobierno.

“Estoy muy agradecido que durante estos 100 días hemos unido a las personas y lo hemos hecho de una manera notable, en particular cuando se trata de seguridad pública. Unos 24 mil jóvenes en toda la ciudad fueron contratados para colaborar con las escuelas, el sindicato de maestros y no habíamos visto eso en años”, dijo el alcalde de Chicago a Telemundo.

En cuanto a temas de inmigración, durante su primer día como alcalde, firmó una orden ejecutiva que elevó las protecciones a la comunidad inmigrante.

Johnson fue criticado duramente cuando asignó $51 millones en junio para pagar un mes de vivienda a las familias migrantes que han llegado a Chicago, en autobuses o aviones, desde los estados de la frontera sur.

“Estoy comprometido como alcalde de la ciudad de Chicago a continuar atendiendo las necesidades de las personas que han estado aquí y también asegurarme de que estamos proveyendo oportunidades a las familias que quieran llamar a Chicago hogar”, dijo.

El alcalde también respondió a preguntas sobre recientes quejas de algunos residentes de la ciudad sobre la presunta conducta inapropiada de varios inmigrantes.

“Si estamos al tanto de ello y estamos trabajando con nuestros socios comunitarios y las autoridades para atender estas preocupaciones. Nuevamente estos son los retos que sabemos que la ciudad de Chicago tiene la habilidad de atender y proveer soluciones reales”, comentó el alcalde.

Sobre el reciente despido de la directora del departamento de Salud Pública de Chicago, la doctora Allison Awardy dijo:

“Esta es la última ocasión que voy hablar de esto y no he hablado de esto al respecto porque no me parece correcto discutir el despido de una persona en público y de hecho no me parece moral, va en contra de mis valores”, señaló.

Desde que el alcalde se encontraba en campaña dijo que le tomaría tiempo cumplir sus promesas, sin embargo, dijo que este verano ha disminuido la criminalidad y asegura que ya se nota el cambio.

“Creo que ya estamos viendo esos resultados ahora. Nuevamente el tratamiento, no trauma que ha sido ignorado por años, unos 24 mil jóvenes también fueron contratados”, dijo.