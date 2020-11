J.B. Pritzker podría anunciar más restricciones en tres regiones ante repunte del COVID-19

Se espera que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anuncie el lunes que varias regiones de Illinois pronto entrarán en mitigaciones aún más estrictas a medida que los indicadores de coronavirus continuan aumentando en todo el estado.

Las regiones 5, 7 y 8, que incluyen los condados de Will, Kankakee, Kane y DuPage en Illinois, así como la parte sur del estado, verán las nuevas restricciones el miércoles, dijeron fuentes de la oficina del gobernador.

Se espera que el gobernador anuncie la noticia durante su reunión de actualización del lunes.

Ya todo Illinois está sometido a mayores mitigaciones impuestas por el estado región por región. Las restricciones siguen un plan de tres niveles, el primero de los cuales eliminó las comidas en el interior de los restaurantes, redujo el tamaño de las reuniones, entre otras medidas.

El nivel 2 del plan agrega más limitaciones al tamaño de las reuniones y reduce el tamaño de las mesas para restaurantes y bares a un máximo de seis, entre otras restricciones.

La Región 1 ha estado bajo mitigaciones de Nivel 2 desde fines del mes pasado.

Pritzker advirtió la semana pasada que el Departamento de Salud Pública de Illinois está "considerando proponer más restricciones regionales y estatales porque el aumento de casos y hospitalizaciones es insostenible".

El gobernador había advertido el jueves a regiones específicas, incluida la Región 7, que en ese momento tenía una tasa de positividad del 13,4%.

"Nos dirigimos por un camino oscuro y oscuro hacia donde estábamos la primavera pasada", dijo Pritzker.

Según las pautas del estado, si la tasa de positividad de una región promedia un 8 por ciento o más después de otros 14 días, se podrían ordenar mitigaciones más estrictas.

Si una región alcanza el Nivel 3, las cirugías electivas se suspenderán, el tamaño de las reuniones se restringirá nuevamente, los espacios recreativos como los gimnasios podrían verse obligados a cerrar, los servicios de peluquería y cuidado personal se suspenderán, y los minoristas no esenciales pueden verse obligados a cerrar sus puertas una vez de nuevo.

"Es lo último que quiero hacer, pero estoy listo para hacerlo", dijo Pritzker el viernes.

El gobernador se ha negado a dar detalles sobre qué restricciones podrían estar en el futuro y, aunque anteriormente dijo que no había otra orden de quedarse en casa, el viernes dijo que no puede garantizar lo que podría suceder en las próximas semanas.

"No estoy viendo la mitigación más amplia de quedarse en casa como algo que haría en los próximos días o semanas, pero no puedo garantizarles lo que parece dentro de dos semanas o dentro de tres semanas. simplemente no lo sé. Ninguno de nosotros, francamente, esperaba que todo el país se viera afectado por un aumento de COVID-19 ", dijo.

Pritzker agregó el viernes que actualmente no tiene planes de cerrar los restaurantes al aire libre.

Illinois reportó más de 10,000 nuevos casos de coronavirus el domingo.

Solo en la última semana, los datos mostraron que la tasa de casos positivos del estado aumentó del 8% al 11,9%. En el último mes, ese número casi se ha triplicado.

Junto con los aumentos en los casos y las tasas de positividad, el estado también ha visto un aumento continuo en las hospitalizaciones debido al virus. Según datos del IDPH, más de 4300 residentes se encuentran actualmente en hospitales debido a enfermedades similares al coronavirus. De esos pacientes, 833 se encuentran actualmente en unidades de cuidados intensivos y 368 están con respiradores.

"Estamos llegando al punto en que estamos realmente preocupados", dijo el jueves el director del IDPH, el Dr. Ngozi Ezike. "Nos preocupa que no haya una cama suficiente para todos".

Hasta la semana pasada, Illinois tenía un promedio de 3.400 hospitalizaciones debido al coronavirus, muy por encima de las 1.500 que informó el estado a principios de octubre.

"Si la trayectoria actual continúa, si nuestros hospitales continúan llenándose, si más y más personas continúan perdiendo la vida por esta enfermedad, vamos a implementar más mitigaciones en todo el estado, lo que nadie quiere hacer", advirtió Pritzker.

Señaló que el estado actualmente está viendo nuevos récords en las pruebas, pero "la tasa de crecimiento en nuestra positividad está superando con creces nuestro crecimiento en las pruebas".

"Cuanto más hacemos las pruebas, más encontramos personas infectadas con el virus", dijo Pritzker. "Es una noticia terrible. Lo que compensa eso es que estamos encontrando a las personas infectadas antes, tanto porque las personas se hacen las pruebas cuando se rastrean los contactos como cuando pueden haber estado expuestas a alguien que está enfermo. No espere hasta que desarrolle síntomas. antes de la prueba, es más probable que pueda limitar la propagación del virus a su fam