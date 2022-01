Invierno en Chicago: cómo evitar percances médicos y multas al remover la nieve

CHICAGO – Después de la fuerte nevada, llega la hora de remover la nieve de tu propiedad para evitar caídas, contratiempos a la hora de salir y hasta multas.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de limpiar los alrededores de las casas y los negocios porque, de hacerlo muy rápido o de forma incorrecta, puedes exponerte a lesiones e incluso a problemas cardíacos.

Según cifras del Centro de Investigaciones de Lesiones, cada año se reportan 11,500 accidentes, de los cuales unos 100 resultan en la muerte de personas por problemas del corazón.

Recomendaciones para remover la nieve de forma segura:

Para evitar tragedias al palear la nieve, expertos recomiendan mantener una buena postura. Otro aspecto importante es no hacer mucho esfuerzo físico, por lo que es recomendado levantar pocas cantidades de nieve o empujarla.

¿Qué sucede si no remueves la nieve de tu propiedad?

La ley indica que la banqueta debe tener un sendero sin nieve de cinco pies de ancho para que los peatones puedan pasar sin inconvenientes.

Entre las consecuencias está recibir multas por parte de la ciudad de Chicago de hasta $500 para dueños de hogares y de hasta $1,000 para propietarios de negocios.

También otra consecuencia es tener retrasos y contratiempos al salir de tu casa o negocio, así como correr el riesgo de ser demandado si alguien sufre una caída en tu propiedad.

¿Cuándo debo limpiar la nieve?

Debe palear la nieve lo antes posible después de que caiga. La nieve que cae entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. se debe retirar a más tardar a las 10:00 p.m. La nieve que cae entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. debe retirarse antes de las 10:00 am.

¿Tengo que palear los fines de semana?

Sí. Debe limpiar la nieve de sus alrededores los 7 días de la semana en la ciudad de Chicago.

¿De qué forma debo palear mis aceras para cumplir con la ordenanza?

Debe despejar un camino de al menos 5 pies de ancho en todas las aceras adyacentes a su propiedad, incluidas las rampas de paso de peatones.

No coloques la nieve al lado derecho del paso incluyendo paradas de autobuses, estacionamientos, carriles para bicicletas, portabicicletas, estaciones Divvy y cualquier otro espacio donde la nieve impida el tráfico de cualquier tipo.

¿Hay reglas especiales para lotes de esquina?

Sí. Si eres dueño de algún negocio o resides en un lote de esquina, debes retirar la nieve y el hielo de las aceras en todos los lados de tu edificio y de las rampas de las aceras de las esquinas.

Cabe señalar que, también está en contra de la ley, intentar separar los estacionamientos con objetos.

De hacerlo, esto podrías recibir desde advertencias por parte de la ciudad hasta multas. Si ves a alguien que lo haga, puedes reportarlo llamando al 3-1-1 o a través de https://311.chicago.gov/.