Investigan muerte de recluso en el centro de detención de adultos del condado Will

El Grupo de Trabajo de Crímenes Mayores de Will/Grundy está liderando una investigación sobre la muerte de un recluso que fue encontrado inconsciente dentro del Centro de Detención de Adultos del Condado Will, dijeron las autoridades.

Alrededor de las 11:44 p.m. del viernes, se llamó a los agentes de la Oficina del Alguacil del condado Will para proporcionar una escolta policial a un hospital para un recluso que no respondía, según un comunicado de prensa de los funcionarios del alguacil. El recluso, un hombre de 78 años de Crest Hill, fue descubierto por el personal dentro de la unidad médica de la instalación.

El personal de la Oficina del Alguacil del Condado Will y los Servicios Médicos de Emergencia de Bomberos de Joliet intentaron proveer primeros auxilios, pero no tuvieron éxito y el recluso murió en el lugar. Hasta el momento, no ha sido identificado debido a que aún no se ha notificado a la familia.

Los primeros indicios sugieren que el recluso murió como resultado de una emergencia médica, informaron las autoridades. La forma y la causa de la muerte no se han determinado, por lo que se sigue a la espera de los resultados de más pruebas y toxicología.

La investigación sigue en curso.