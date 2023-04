Investigan mortal incendio en West Roseland

CHICAGO – En la mañana de este miércoles se registró un incendio mortal en una residencia ubicada en el área de las calles 108 y Princeton en West Roseland.

Algunos vecinos que han hablado con Telemundo Chicago expresaron sentirse consternados con lo ocurrido, pues comentaron que conocían a la persona fallecida y la describieron como una buena persona.

De acuerdo con el departamento de bomberos de Chicago, ellos recibieron una llamada alrededor de las 6:40 a.m. que reportaba el incendio.

La señora fallecida fue identificada por vecinos cómo Ora Smalley, de 54 años.

Un hombre que dice rentaba una habitación en esa casa, estuvo presente cuando ocurrió el percance y relata qué fue lo que lo salvó de las llamas.

Marshal Louis expresó que en estos momentos no puede pensar. También dijo que él escuchó la alarma contra incendios alrededor de las 6 a.m. y bajó, vio el humo y no pudo ver dónde se encontraba la señora y fue cuando llamó al 911.

Los bomberos no están seguros si el primero pisó contaba con alarma contra incendios

Hasta esta hora, autoridades continúan trabajando para saber cuál fue el motivo que provocó el fuego.