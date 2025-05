Investigan muerte de mujer tras ser baleada en la cabeza en Pilsen

Una mujer murió este domingo en el vecindario de Pilsen, luego de ser atacada a tiros en plena vía pública, según informó el Departamento de Policía de Chicago.

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 5:25 p.m. en la cuadra 1500 de South Laflin Street, donde, según la policía, la víctima fue abordada por un hombre armado y no identificado quien le disparó directamente en la cabeza.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Stroger, donde fue declarada muerta. Hasta el momento, su identidad y edad no han sido reveladas.

No obstante, la Oficina del Médico Forense del condado de Cook indicó que la causa de muerte fue por una herida de bala que sufrió en la cabeza.

"La verdad no sé qué decir porque no me había dado cuenta. Lo que sí me di cuenta fue que ayer en la tarde había mucho policía tarde y hoy en la mañana", comentó Juan Ramírez, un residente de la zona.

El agresor logró huir del lugar y no hay personas detenidas. Detectives del Área Tres continúan investigando el caso y piden la colaboración del público para dar con el responsable.

Si tienes información que pueda ayudar a resolver este crimen, puedes comunicarte de forma anónima con los detectives al (312) 746-8365.